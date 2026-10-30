필리핀항공, '이코노미 슈퍼세이버' 운영…운임 선택 폭 확대

필리핀항공이 지난 10월 5일부터 선보인 새로운 운임 옵션 '이코노미 슈퍼세이버(Economy Supersaver)'를 운영하고 있다고 밝혔다.

이코노미 슈퍼세이버는 위탁수하물이 필요하지 않은 여행객이 보다 합리적인 운임으로 항공권을 구매하면서도 기존의 풀서비스 경험을 그대로 누릴 수 있도록 마련된 운임 옵션이다. 여행객의 다양한 여행 방식과 수요에 맞춰 선택의 폭을 넓혔다는 점이 특징이다.

여행 기간과 목적에 따라 필요한 수하물의 양은 달라질 수 있다. 특히 짐이 많지 않은 단기 여행이나 혼자 떠나는 여행의 경우 위탁수하물이 필요하지 않을 수 있다.

필리핀항공은 이러한 여행객들의 수요를 반영해 위탁수하물 없이 운임을 선택할 수 있는 이코노미 슈퍼세이버를 운영하고 있다.

여행객은 자신의 일정과 여행 방식에 맞춰 운임을 선택할 수 있으며, 위탁수하물이 필요한 경우에는 별도 옵션을 추가할 수 있다.

1941년 설립된 필리핀항공은 올해 창립 85주년을 맞았다. 오랜 기간 풀서비스 항공사로서 쌓아온 서비스 경험을 바탕으로 여행객의 다양한 수요에 맞춰 운임 선택의 폭을 넓혀가고 있다.

이번 이코노미 슈퍼세이버도 기존의 풀서비스 가치를 유지하면서 여행객에게 유연한 운임 선택권을 제공하기 위해 마련됐다.

필리핀항공 이지현 한국지사장은 “이코노미 슈퍼세이버는 여행객이 자신의 여행 방식과 필요에 따라 보다 유연하게 운임을 선택할 수 있도록 마련한 새로운 선택지”라며 “위탁수하물이 필요하지 않은 고객은 보다 합리적인 운임을 선택하면서도 필리핀항공의 풀서비스 가치는 그대로 경험할 수 있다”고 말했다.

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