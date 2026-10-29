인천공항, 글로벌 항공화물시장 공략 나서

인천공항공사가 글로벌 항공화물시장 공략에 나섰다.

인천국제공항공사는 27일에서 29일(현지 시간)까지 미국 마이애미비치 컨벤션센터에서 열린 ‘2026 국제항공화물포럼’에 참가해 신규 항공화물 유치 활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.

27일부터 사흘동안 미국 마이애미비치 컨벤션센터에서 열린 ‘2026 국제항공화물포럼’에서 ‘인천공항관’ 홍보부스 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.

국제항공화물포럼은 국제항공화물협회(TIACA)가 주관하는 세계 최대 항공화물 전문 행사다. 매년 전 세계 공항과 항공사, 물류기업 등 항공화물 관계자 약 4000여 명이 참가해 글로벌 항공물류 시장의 최신 동향을 공유하고 비즈니스 기회를 발굴하는 자리이다.

이번 포럼에서 공사는 대한항공, LX판토스, 한진과 함께 공동 홍보부스인 ‘인천공항관’을 운영하며 공항·항공사·물류기업을 아우르는 인천공항의 통합 물류 경쟁력을 글로벌 시장에 알렸다.

특히 공사는 최근 항공화물 분야에서 주목받는 의약품, 바이오, 신선화물 등 신속성과 안정적인 온도 관리가 요구되는 고부가가치 화물을 유치하기 위한 활동을 집중적으로 벌였다.

이와 관련 공사는 유럽 의약품 콜드체인 물류 허브로 꼽히는 벨기에 브뤼셀공항과 실무 회의를 개최하고, 지난 6월 체결한 화물 분야 업무협약(MOU)을 바탕으로 실질적인 협력과제를 논의했다.

구체적으로 양 공항은 의약품·바이오 등 온도 민감 화물을 안정적으로 운송하기 위한 콜드체인 협력체계 구축을 비롯해 관련 수요 발굴, 시장 정보 공유 및 공동 마케팅 등 협력 방안을 검토했다. 양사는 다양한 협력 기회를 발굴하며 동북아와 유럽을 잇는 고부가가치 항공화물 네트워크를 강화할 계획이다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “이번 포럼을 통해 인천공항과 항공사, 물류기업이 한 팀으로 협력해 국제 무대에서 인천공항의 물류 경쟁력을 알릴 수 있었다”며 “인천공항의 우수한 항공 네트워크와 물류 인프라를 기반으로 신규 화물수요를 적극 유치해 아시아 대표 항공물류 허브로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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