[포토] '걱정은 가볍게, 발걸음은 자신 있게' 유한킴벌리, 디펜드 스타일 러닝 클래스 선보여

29일 서울 서초구 여의천 일대에서는 40대 여성 초보 러너 20명이 참여한 가운데 유한킴벌리 디펜드 스타일 러닝 클래스가 열렸다. 참가자들은 전문 트레이너의 지도하에 3Km 슬로우 러닝을 하며, 가을 러닝의 재미를 직접 체험했다. 이번 러닝이 특별한 점은 모든 참가자가 요실금 전용 제품(요실금 패드∙라이너)을 착용하고 러닝을 했다는 점이다.

요실금은 중장년만의 전유물이 아니며, 출산, 운동, 호르몬 변화 등으로 인해 30~40대 여성에게도 나타나는 보편적 현상이다. 유한킴벌리 조사(2024)에 따르면, 30~69세 여성의 최근 3개월 내 요실금 경험률은 증상 기준 약 57%에 달하며, 이번 참가자 중 다수는 실제로 요실금을 경험하기도 했다.

유한킴벌리는 요실금이 자연스러운 현상임에도, 제대로 대처하지 못해 삶이 질이 저하되는 경우가 적지 않다는 점을 감안해, 요실금 전용제품의 효용을 즐거운 체험을 통해 확인하고, 요실금을 적극 관리할 수 있도록 환기하고자 이번 러닝 프로그램을 기획했다.

사진=유한킴벌리

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