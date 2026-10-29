횡성군, 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방 통합교육

횡성군은 횡성문화예술회관에서 소속 직원을 대상으로 ‘2026년 4대 폭력 예방 통합교육’을 실시했다고 29일 밝혔다.

이번 교육은 공직자의 성인지 감수성을 높이고 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력에 대한 올바른 이해를 바탕으로 상호 존중하고 배려하는 공직문화를 조성하기 위해 마련됐다.

4대 폭력 예방 통합교육 모습. 횡성군 제공

이날 현장에는 한국양성평등교육진흥원 소속 전문 강사가 직장과 일상에서 발생할 수 있는 다양한 사례를 중심으로 4대 폭력의 유형과 예방 및 대처 방안을 알기 쉽게 강연했다.

특히 이번 교육은 단순한 법정 의무교육 이수에 그치지 않고 일상 속 성평등 의식을 높이며 서로의 인권을 존중하는 안전한 근무 환경을 조성하는 데 중점을 두었다.

이희경 군 가족복지과장은 “폭력 예방은 서로를 존중하고 배려하는 작은 실천에서 시작된다”라며 “이번 교육이 공직자 한 사람 한 사람이 폭력 예방의 중요성을 되새기고 존중과 배려가 일상에 자리 잡는 건강한 공직문화를 만들어 가는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

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