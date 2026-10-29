세계일보

검색

29일부터 가평군 소나무재선충병 특별방제구역 지정

관련이슈 디지털기획

입력 :
가평=이하늘 기자 2sky@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

경기 가평군 전역이 29일부터 소나무 재선충병 특별방제구역으로 지정됐다. 

 

가평군은 이날 기준으로 군 전역(8만4366ha)이 특별방제구역으로 지정되면서 예찰과 방제를 강화하고 피해확산 방지에 나선다고 밝혔다. 

박은식 산림청장과 서태원 가평군수 등 관계자들이 지난 23일 가평지역 소나무재선충병 수종전환 방제사업 현장을 긴급 방문해 방제사업 추진 상황을 점검하고 있다. 가평군 제공
박은식 산림청장과 서태원 가평군수 등 관계자들이 지난 23일 가평지역 소나무재선충병 수종전환 방제사업 현장을 긴급 방문해 방제사업 추진 상황을 점검하고 있다. 가평군 제공

이번 특별방제구역 지정에 따라 기존 방지가긴의 제한 없이 연중 방제를 추진할 수 있고 잔가지 수집과 파쇄 등 일부방제 절차도 간소화된다. 군은 피해고사목을 신속하게 처리하는 동시에 현장 여건에 따라 파쇄와 수종전환방제 등 맞춤형 방제사업을 추진할 계획이다.

 

또 군은 올 하반기내 ‘가평군 소나무재선충병 지역방제전략’을 수립한다고 밝혔다. 방제 조직과 인력, 예산 확보, 관련 제도 등 대응 기반도 지속적으로 보완해 체계적인 방제 추진에 힘쓸 계획이다.

 

군 관계자는 “이번 특별방제구역 지정으로 재선충병 피해에 보다 신속하고 효율적으로 대응할 수 있는 여건이 마련됐다”며 “강화된 예찰과 집중 방제를 통해 피해 확산을 최소화하고 군민의 안전과 소중한 산림자원을 지키겠다”고 말했다.

소나무 재선충병에 감염된 피해고사목을 벌목하는 현장. 가평군 제공
소나무 재선충병에 감염된 피해고사목을 벌목하는 현장. 가평군 제공

한편 가평군 전체 면적 8만4366ha 중 산림면적은 6만8332ha다. 산림면적이 넓은 만큼 피해 면적도 상당하다. 

 

경기도에 따르면 재선충병 피해 고사목은 이달초 기준 11만6655그루 중 가평군에서만 3만7458그루가 고사해 전체의 32.1%를 차지한다.


가평=이하늘 기자 2sky@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

키키 하음 '완벽한 미모'
  • 키키 하음 '완벽한 미모'
  • 서현진 '반가운 손인사'
  • 장원영 '사랑스럽게'
  • 아일릿 원희 '완벽 그 자체'