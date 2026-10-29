[전시] 한국 현대미술의 다채로운 스펙트럼… '아트 타이베이 2026'서 빛난 4인 작가

한국 미술 문화사업협동조합(KABA)이 월하미술과 손잡고 대만 최대 규모의 국제 미술 장터인 ‘아트

타이베이 2026(ART TAIPEI 2026)’에 참가해 한국 현대미술의 저력을 선보인다.

오는 10월 30일부터 11월 2일까지 대만 타이베이 세계무역센터(TWTC)에서 열리는 이번 전시에서는 서로 다른 재료와 독창적인 시선으로 독자적인 작품 세계를 구축해 온 한국 대표 작가 4인(안준섭·박병훈·이정원·장정후)의 작품이 세계 미술 시장에 소개된다.

안준섭 작가는 자연과 풍경에서 얻은 인상을 다채로운 색채와 추상적인 화면 구성으로 재해석한다. 출품작인 ‘Upon the landscape’(2026)는 서로 다른 색면과 형태들이 겹겹이 중첩되며 만들어 내는 감각적인 리듬을 담아냈다.

박병훈 작가는 전통적인 캔버스 회화의 경계를 넘어 ‘아크릴 판’을 주요 매체로 활용하는 ‘Transparence’ 시리즈를 선보인다. 투명한 소재 바탕 위에 형성된 색채와 조형적 요소들은 빛의 변화와 관람객의 시선 이동에 따라 매 순간 새로운 공간감을 창출한다. 빛과 공간의 상호작용을 이용해 현대적인 조형 감각과 재료의 물성을 극대화한 독창적 표현법이 특징이다.

이정원 작가는 한국의 전통 산수풍경을 입체적인 질감과 섬세한 조형 언어로 새롭게 풀어낸다. 이번 전시작인 ‘Island’(2026)와 ‘Dream Journey to Geumgangsan’은 자연이 지닌 웅장함과 정적인 분위기를 담아내고 있다.

장정후 작가는 알루미늄 판을 바탕으로 다양한 혼합재료를 사용해 평면과 입체의 경계를 자유롭게 넘나드는 작업을 펼친다. 대표 출품작 ‘Tertön 100-3’(2025)은 금속 표면 특유의 독특한 질감 위에 힘 있는 선과 자유로운 색채의 움직임을 더해 강렬한 시각적 에너지를 발산한다.

이번 참가를 추진한 KABA 측은 "서로 다른 재료와 작업 방식을 가진 4인의 작가가 한 공간에서 어우러짐으로써 한국 현대미술이 지닌 풍부한 스펙트럼을 해외 시장에 효과적으로 보여줄 것"이라며, 앞으로도 국내외 기관과의 협력을 통해 한국 작가들의 해외 진출을 지속해서 지원할 뜻을 밝혔다.

'ART TAIPEI 2026'은 10월 29일 VIP프리뷰를 시작으로 11월2일까지 Taipei World Trade Center,

Exhibition Hall 1 에서 개최된다.

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