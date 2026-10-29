[포토] 왕태석 사진기자 신간 『빛으로 쓴 편지』 출간

1992년 한국일보 입사 후 35년간 현장·청와대를 누빈 왕태석 선임기자가 첫 결실로 기자가 13년 넘게 신문 지면에 연재해온 인기 사진칼럼을 한 권의 책으로 묶어 출간했다.

이번 신간 『빛으로 쓴 편지』는 1992년 한국일보 입사 이후 이명박 정부부터 현 정부에 이르기까지 4대 정부에 걸쳐 청와대와 대통령실을 출입하며 대한민국 정치사의 최전선을 지켜본 저자가, 보도사진이라는 틀을 넘어 자연의 숨결과 일상의 소박한 풍경을 미학적이고 문학적인 시선으로 풀어낸 책이다.

저자는 2014년 7월 오피니언 면에 ‘빛으로 쓴 편지’를 첫 연재한 이래 단 한 번의 쉬임 없이 매주 독자들과 소통해 왔다. 광통교의 숨은 역사부터 칼바람 부는 북한산 비봉, 밤새 기다려 만난 반딧불이에 이르기까지, 전국을 오가며 담아낸 사진과 글에는 치열한 현장감과 세상을 향한 따뜻한 위로가 고스란히 담겨 있다.

추천사를 쓴 동료 언론인은 “저자의 진정한 가치는 단순히 사건이나 권력의 현실을 포착하는 것에 머물지 않는다”며, “한국기자협회 ‘이달의 기자상’ 5회, 한국사진기자협회 ‘이달의 보도사진상’ 13회 수상과 ‘제21회 동강국제사진전’ 참가작가 선정이라는 결실은 그가 단순한 보도사진가를 넘어 빛의 미학을 다루는 스토리텔러임을 보여준다”고 평가했다.

저자인 왕태석 선임기자는 “카메라 렌즈를 통해 증명하고 싶었던 진정한 가치와 세상을 향한 따뜻한 시선이 이 책을 읽는 모든 이들의 마음에 작은 온기로 스며들기를 바란다”고 출간 소회를 밝혔다.

치열한 현장의 기록자이자 빛의 미학으로 세상을 풀어내는 저자의 깊은 통찰은, 빠르게 변하고 각박해지는 디지털 시대에 독자들에게 진한 울림과 서정적인 위로를 건넬 것으로 기대된다.

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