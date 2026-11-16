묘비에 정성을, 교실에 웃음을, 우유팩에 새 쓰임을

“다음 수업이 기다려져요.” 전남 화순의 ‘시니어 웃음꽃 학교’ 첫 수업에 참여한 한 어르신이 남긴 말이다. 강사로 나선 이들은 한국에 정착한 세계평화통일가정연합(가정연합·옛 통일교) 이주 여성 신도들이다. 서로 다른 삶을 살아온 사람들이 한 교실에서 웃음을 나누는 모습에는 지역사회 봉사의 또 다른 의미가 담겨 있다. 가정연합 전남광주제주교구는 광주광역시와 전라남도, 제주특별자치도 지역의 가정교회들을 아우르는 조직이다. 이 교구 소속 신도들은 광주·전남·제주 지역 곳곳에서 역사적 희생을 기리고, 도움이 필요한 이웃을 돌보며, 버려지는 자원에 새로운 쓰임을 더하고 있다. 활동의 모습은 달라도 이웃과 더불어 살아가려는 마음이 그 바탕에 있다.

광주 국립5·18민주묘지에서 봉사자가 몸을 숙여 묘비를 정성스럽게 닦고 있다.

광주 북구 국립5·18민주묘지에서는 해마다 5월이면 묘비를 정성껏 닦는 봉사자들의 손길이 이어진다. 묘비에 쌓인 먼지를 털어내고 그 위에 새겨진 이름을 읽으며 민주주의를 위해 희생한 이들의 삶을 돌아보는 시간이다.



전남광주제주교구 효정평화봉사단이 매년 5월 국립5·18민주묘지를 찾아 진행하는 묘비 닦기와 묘역 정화 활동이다. 봉사단원들은 1980년 5월 광주항쟁 당시 민주주의를 위해 희생한 이들을 기억하고 예우하는 마음으로 참여하고 있다.



한 봉사자는 “깨끗해진 묘비를 바라볼 때 마음이 뭉클했다”며 “작은 손길이지만 그분들을 기억하고 예우하는 데 조금이나마 보탬이 됐으면 한다”고 말했다. 다른 봉사자도 “희생자들을 추모하는 마음으로 함께할 수 있어 뜻깊었다”며 활동을 계속 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.



묘비를 닦는 일은 주변을 깨끗이 하는 동시에 묘비에 새겨진 이름을 읽고 그들의 삶과 희생을 돌아보며, 오늘 우리가 누리는 민주주의의 의미를 되새기는 실천이기도 하다.

효정평화봉사단이 국립5·18민주묘지에서 참배와 묘비 닦기 봉사활동 후 기념촬영을 하고 있다.

전남 순천에서도 6·25전쟁 참전영웅을 기리는 활동이 진행됐다. 서순천가정교회 ‘천심봉사단’은 지난 9월 13일 조달진 소위의 흉상을 찾아 주변 환경을 정비했다. 조 소위는 6·25전쟁 당시 홍천 말고개와 상주 유곡 전투에서 활약한 참전영웅으로 알려져 있다. 봉사단원들은 흉상 주변을 청소하며 나라를 위해 헌신한 이들의 희생을 되새겼다.



광주의 5·18민주묘지와 순천의 참전영웅 흉상은 서로 다른 역사를 품은 장소다.



하나는 민주주의를 위한 희생을, 다른 하나는 전쟁에서 나라를 지킨 헌신을 기억하게 한다. 봉사자들은 각자의 자리에서 역사적 공간을 돌보며 희생자들에 대한 감사와 존경의 마음을 전하고 있다.

순천에서 봉사자들이 6·25 참전영웅 조달진 소위의 흉상을 닦은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

화순가정교회 화순효정봉사단은 매년 ‘아나바다’ 장터를 열어 마련한 수익금으로 세 자녀 이상이 군 복무를 마친 가정과 효자·효부, 장수 어르신 등 지역의 모범적인 이웃에게 잔칫상과 지원금을 전달하고 있다. 아껴 쓰고 나눠 쓰는 자원 절약 활동을 이웃에 대한 감사와 격려로 연결한 것이다.

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