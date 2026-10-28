보안 우려로 중단된 농지 전수조사 드론 촬영…18일 만에 재개

농지 전수조사에 투입된 중국산 드론의 보안 문제가 제기되면서 중단됐던 항공 촬영이 국산 운영 프로그램 교체를 거쳐 18일 만에 재개됐다.

28일 농림축산식품부에 따르면 한국농어촌공사는 지난 26일부터 중국산 드론을 활용한 농지 전수조사 촬영을 재개했다. 지난 8일 촬영을 중단한 지 18일 만이다.

앞서 이달 국정감사에서는 농지 전수조사에 활용된 드론 103대 중 94대가 중국산이고, 촬영 자료 처리에는 러시아 기업의 소프트웨어가 사용된다는 지적이 나왔다.

지난 농식품부의 국정감사에서 국민의힘 김용태 의원이 이러한 보안 문제를 제기하자 송미령 농식품부 장관은 “0.1%의 우려라도 있을 수 있어 중국산 드론 촬영을 일시 중단시켰다”고 밝혔다. 다만 군사 접경지역에서는 드론 촬영이 이뤄진 적이 없다고 설명했다.

농어촌공사는 드론 비행 시 외부 서버로 자료가 전송되지 않도록 ‘로컬 데이터 모드’를 상시 활성화하고 있으며, 러시아산 자료 처리 소프트웨어도 오프라인 환경에서만 사용하고 있다고 해명했다. 중국산 드론에서 외부로 자료가 전송된 이력도 확인되지 않았다고 밝혔다.

공사는 촬영 중단 이후 보안 우려를 해소하기 위해 중국산 드론의 운영·제어 프로그램을 국산 소프트웨어로 교체하는 작업에 착수했다.

지난 19∼20일에는 외부 전문가 자문회의를 열어 국산 프로그램의 보안성과 안전한 운영 가능성을 점검했다. 전문가들은 국산 프로그램으로 교체하면 기존보다 보안 수준이 강화될 것으로 판단했다고 농식품부는 설명했다.

공사는 지난 22일 국산 지상통제시스템(GCS)으로의 소프트웨어 교체를 완료하고, 나흘 뒤인 26일부터 촬영을 재개했다. 지난 8일 촬영을 중단한 지 18일 만이다.

GCS는 드론으로 촬영한 사진과 영상의 저장·관리·전송을 제조사 서비스와 분리해 자체적으로 제어하는 시스템이다.

송 장관은 지난 22일 국정감사에서 농림 분야 드론의 국산화를 확대하겠다고 밝혔다. 농림 분야에서 쓰는 드론이 500대가 넘는 것으로 파악됐다며 올해부터 국산화 연구·개발을 시작한다고 강조했다.

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