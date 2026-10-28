“전북서도 핼러윈 안전사고 없게”… 전북소방 안전관리 강화

전북소방이 핼러윈 기간 인파 밀집에 따른 안전사고를 예방하기 위해 오는 30일부터 다음 달 1일까지 사흘간 특별 안전대책을 추진한다. 전북대 대학로 등 인파 밀집 예상 지역과 도내 주요 행사장에서 예방 순찰을 강화하고, 다수 사상자 발생에 대비한 대응체계를 점검한다.

28일 전북도소방본부에 따르면 전북대 구정문 광장과 먹자골목 일대를 중점 관리지역으로 선정하고 사흘간 전주덕진소방서 소속 소방공무원 5명과 의용소방대원 4명 등 하루 9명을 배치해 안전관리 활동을 벌인다. 인파가 몰릴 것으로 예상되는 오후 7시부터 11시까지 집중 순찰하고, 경찰·지자체와 현장 상황을 공유해 위험 요인 발견 시 대응할 계획이다.

전북소방본부 119 상황실.

지난해 핼러윈 기간 전북대 일대에는 이틀간 각각 최대 600여명이 모였지만, 장시간 인파가 밀집하거나 별다른 안전사고가 발생하지는 않았다. 대부분 오후 9시 이후 자연스럽게 해산한 것으로 파악됐다.

고창 상하농원의 소시지 축제와 장수 달빛누리 페스티벌 등 주요 행사장에서도 관할 소방서를 중심으로 예방 순찰과 함께 위험 요인을 점검한다. 소방·피난시설과 소방차 진입로를 확인하고, 구급 대응 도상훈련과 관계 기관 비상연락체계 점검도 한다.

다수 사상자 발생에 대비해 임시 의료소 설치와 환자 중증도 분류, 응급의료기관 분산 이송 체계를 점검하고, 필요하면 긴급구조통제단을 가동할 방침이다.

진형민 전북도소방본부장은 “인파가 밀집하는 장소에서는 작은 위험 요인도 큰 사고로 이어질 수 있기에 사전 점검과 관계 기관 협력을 통해 안전사고 예방에 힘쓸 것”이라고 말했다.

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