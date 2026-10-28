“서해안철도 국가계획 반영을”…전북·전남광주·서해안 5개 시군 공동 대응

서해안권을 철도로 연결해 새만금과 전남광주권 산업·관광 거점을 잇기 위한 공동 대응이 본격화됐다. 전북도와 전남광주통합시, 서해안권 5개 시군, 지역 국회의원들은 제5차 국가철도망 구축계획 확정을 앞두고 서해안철도를 단일 공동사업으로 추진해 정부 계획에 반영하는 데 힘을 모으기로 했다.

28일 서울 국회의원회관에서 열린 서해안철도 공동 메시지 및 5대 과제 발표에 이원택 전북도지사(왼쪽 다섯 번째)과 황기연 전남광주통합특별시 부시장(〃여섯 번째)을 비롯한 지역 국회의원 등이 공동 메세지를 낭독한 뒤 파이팅을 외치고 있다. 전북도 제공

전북도는 28일 서울 국회의원회관에서 ‘서해안철도 공동 메시지 및 5대 과제 발표회’를 열었다. 행사에는 이원택 전북도지사와 황기연 전남광주통합특별시 행정문화부시장, 군산·부안·고창·영광·함평 단체장, 윤준병·김의겸·박지원·이개호 국회의원 등 60여 명이 참석했다.

참석자들은 국가철도망 구축계획 반영을 비롯해 예비타당성조사 공동 대응, 노선·역세권 계획 공동 마련, 철도 연계 지역발전 전략 추진, 착공까지 이어지는 공동 실행 체계 구축 등 5대 과제를 발표했다. 국가계획 반영 이후에도 예비타당성조사와 노선 결정 등 후속 절차가 남아 있는 만큼 사업 추진 전반에서 협력을 이어가기로 뜻을 모았다.

서해안철도는 군산에서 부안·고창·영광·함평을 거쳐 목포까지 연결하는 총연장 110㎞ 노선이다. 새만금공항~함평 구간 107.4㎞와 새만금 연결선 2.6㎞로 구성되며, 총사업비는 4조7919억원이다. 사업 기간은 올해부터 2035년으로 계획됐다.

전북도는 서해안철도가 구축되면 새만금과 전남광주권 산업 거점 간 연결성이 높아져 물류와 기업 활동, 관광 교류가 활성화될 것으로 보고 있다. 철도교통에서 상대적으로 소외된 서해안권 주민의 이동 편의를 높이고, 인구 감소 지역의 교통 여건 개선과 지역 균형발전에도 도움이 될 것으로 기대한다.

28일 서울 국회의원회관에서 열린 서해안철도 공동 메시지 및 5대 과제 발표에에서 이원택 전북도지사(가운데)과 황기연 전남광주통합특별시 부시장(왼쪽 두 번째)을 비롯한 지역 국회의원들이 공동 메세지를 들어 보이며 파이팅을 외치고 있다. 전북도 제공

서해안권 5개 시군은 2024년 공동 결의문 채택과 서명운동을 시작으로 정책 타당성 발굴 용역, 국회 정책포럼 개최, 국토교통부 장관 서명부 전달 등을 추진해 왔다. 국토교통부는 연내 제5차 국가철도망 구축계획을 확정·고시할 예정이다.

이원택 전북도지사는 “서해안철도가 구축되면 지역경제와 관광 활성화는 물론 거주인구 확대와 도민 소득 성장에도 도움이 될 것”이라며 “국가철도망 구축 계획에 반영되도록 5개 시군, 전남광주와 함께 끝까지 대응할 것”이라고 말했다.

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