부울경 3개 광역의회 뭉쳤다…초광역 발전 공동 대응

부산·울산·경남 광역의회가 초광역 발전을 위해 공동 정책 발굴과 국비 확보, 제도 개선을 위해 손을 맞잡는다. 산업과 교통, 문화 등 지역 간 연계가 필요한 현안에 지방의회 차원의 공동 대응 체계를 구축해 부울경을 국가의 새로운 성장축으로 키우겠다는 구상이다.

이영해 울산시의회 의장(앞줄 왼쪽 다섯 번째부터)과 강무길 부산시의회 의장, 박준 경남도의회 의장이 28일 부산 롯데호텔에서 열린 ‘부울경 의회 광역발전 공동협력 선언식’에서 부울경 3개 시·도의회 의원들과 기념촬영을 하고 있다. 부산시의회 제공

부산시의회는 28일 부산 롯데호텔에서 부산·울산·경남 3개 시·도의회 의장과 의원 등 70여명이 참석한 가운데 ‘부울경 의회 광역발전 공동협력 선언식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 3개 시·도의회는 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 협력체계를 강화하는 내용의 공동선언문을 채택하고, 공동 정책과제 발굴·제안과 국비 확보 및 제도 개선에도 공동 대응하기로 뜻을 모았다.

실질적인 협력 추진을 위해 ‘부울경 의회 광역발전 협의회’를 운영한다. 3개 시·도의회 의장과 의원 등이 참여하는 협의회는 반기별 정례회의를 열어 주요 현안과 공동 정책 방향을 논의한다. 또 별도의 과장급 실무협의회를 운영해 수시로 협력 안건을 발굴하고 조정할 방침이다.

협력 분야는 조선·해운, 미래모빌리티, 우주항공·방산, 원전·에너지, 인공지능(AI) 등 미래산업을 비롯해 문화·관광, 공공기관 이전, 광역교통망 확충 등이다. 특히 광역교통망을 확충해 부울경을 1시간 생활권으로 연결하고, 지역산업 간 연계를 강화하는 데 힘을 모으기로 했다.

3개 시·도의회는 공동 정책연구와 토론회, 세미나, 공청회, 현장방문 등을 통해 공동 현안을 발굴하고 정책·제도 개선안을 관계 기관에 제안할 예정이다. 국비 지원이 필요한 사업은 정부와 국회에 공동 건의하는 등 정책 공조도 강화한다.

강무길 부산시의회 의장은 “부산·울산·경남은 산업과 교통, 문화와 생활권을 공유하는 긴밀한 협력 관계에 있다”며 “공동협력 선언을 계기로 지역 현안에 더욱 긴밀하게 대응하고 실질적인 정책 협력과 제도 개선을 통해 부울경의 상생 발전을 뒷받침하겠다”고 말했다.

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