[경제 단신] 갤럭시 워치 ‘수면 무호흡’ 식약처 허가 외

갤럭시 워치 ‘수면 무호흡’ 식약처 허가

삼성전자는 28일 수면 무호흡 등 호흡 장애를 확인할 수 있는 갤럭시 워치의 ‘수면 무호흡 분석 기능’이 한국 식품의약품안전처 허가를 획득했다고 밝혔다. 이 기능은 수면 중 호흡 데이터를 측정·분석해 시간당 호흡 장애 수준을 ‘경미·가끔·자주’ 3단계로 구분한다. 수면 무호흡증은 잠자는 동안 호흡이 반복적으로 멈추거나 줄어드는 질환으로 수면의 질을 떨어뜨리고 고혈압 등 건강 문제와 관련이 있어 조기 발견과 관리가 중요하다. 삼성전자는 11월부터 갤럭시 워치 울트라2·워치9(사진)·갤럭시 링에 해당 기능을 우선 제공한 뒤 이후 다른 모델로 확대할 예정이다.

LS마린, SKB와 해저통신망 협력 MOU

LS마린솔루션은 28일 SK브로드밴드와 국제 해저통신케이블 긴급복구를 위한 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 한국과 일본, 싱가포르 등 아시아 7개국을 연결하는 국제 해저통신망 ‘SJC2’의 안정적인 운영을 위한 것이다. 양사는 선박 통행이 활발하고 대형 케이블 선박의 접근이 어려운 부산 연안 저수심 구간에서 장애가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 긴급복구 체계를 구축한다. LS마린솔루션은 전문 선박과 시공 기술을 활용해 케이블 인양·접속·매설 등 해상 복구작업을 수행한다.

소비 부양 ‘우체국쇼핑 팔도마켓’ 개최

과학기술정보통신부 우정사업본부는 29일부터 다음 달 15일까지 범정부 소비 축제인 ‘코리아 그랜드 페스티벌’의 일환으로 ‘우체국쇼핑 팔도마켓’(사진)을 개최한다고 28일 밝혔다. 우체국쇼핑은 이번 행사에서 소비자의 장바구니 부담을 덜고 지역 소상공인과의 상생을 실천하기 위해 △특산물 할인쿠폰 기획전 △맛난이 상품기획전 △온라인 전통시장관 △맛보기·써보기 등 다양한 기획전과 이벤트를 마련했다. 행사 기간에는 고객의 구매 경험을 확대하기 위한 ‘맛보기·써보기 기획전’도 운영된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지