경남대·경남소상공인연합회, 지역 상생·소상공인 역량 강화 맞손

경남대학교가 경남소상공인연합회와 손을 잡고 지역 소상공인의 실무 역량 강화와 지역 경제 활성화를 위한 본격적인 상생 협력에 나선다.

경남대는 경남소상공인연합회와 ‘지역 소상공인 역량 강화 및 지역사회·대학 상생발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다.

경남대와 경남소상공인연합회 관계자들이 업무협약 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 경남대 제공

이번 협약은 경남대가 보유한 전문 교육 인프라를 지역 소상공인 지원에 적극 개방하고, 대학과 유관 기관 간 견고한 협력 체계를 통해 소상공인의 자체 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 △성인학습자 대상 취·창업 지원기관 발굴 및 교육사업 협력 △지역 문제 해결을 위한 지·산·학·연 공동 프로젝트 추진 및 정보 공유 △대학-기관 간 네트워크 구축 및 공동 교육과정 개발·운영 △협력사업 교류 및 성과 공유를 위한 공동 행사 추진 등을 추진하기로 했다.

특히 생업과 학업을 병행해야 하는 지역 소상공인들의 현실을 고려해 이들이 전문 지식과 실무 역량을 다질 수 있도록 학위 및 비학위 교육과정 참여 기회를 대폭 확대한다.

대학 측은 제공되는 교육이 단순 이수에 그치지 않고 실제 창업, 업종 전환, 경영 실무 역량 강화 등 실질적인 성과로 이어지도록 밀착 지원할 계획이다.

홍정효 경남대 교학부총장은 “이번 협약이 지역 소상공인과 대학 간 유대를 더욱 강화하고 함께 성장하는 상생의 계기가 되길 바란다”며 “대학이 보유한 자원을 적극 활용해 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.

신영철 경남소상공인연합회장은 “생업으로 인해 교육 기회가 부족했던 소상공인들에게 경남대의 교육 프로그램은 새로운 성장의 기회가 될 것”이라며 “소상공인들의 실질적인 경쟁력 향상으로 이어지도록 적극 협력하겠다”고 답했다.

양 기관은 향후 현장의 교육 수요를 반영한 맞춤형 협력 사업을 추가 발굴하여, 대학의 창업·교육 역량과 소상공인 현장을 잇는 지속 가능한 지역 상생 모델을 구축해 나갈 방침이다.

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