[상생경영 특집] 24년간 공정거래 최우선… ‘준법경영 어워즈’ 대상

포스코가 준법관리 체계와 거래 생태계 전반의 준법문화 확산 성과를 인정받으며 국내 대표 준법경영 선도 기업으로서 위상을 입증했다.



28일 포스코에 따르면 지난 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 ‘제6회 대한민국 컴플라이언스(준법경영) 어워즈’에서 민간기업 부문 대상을 받았다. 포스코는 컴플라이언스 체계, 프로세스, 성과, 지속성 등 평가 영역 전반에서 높은 평가를 받았다.

권영균 포스코 법무실장(오른쪽)이 지난 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 ‘제6회 대한민국 컴플라이언스 어워즈’에서 포스코의 민간기업 부문 대상 상패를 들어 보이고 있다. 포스코 제공

대한민국 컴플라이언스 어워즈는 사단법인 한국컴플라이언스협회가 주관하는 국내 유일의 준법경영 분야 시상제도로, 기업과 공공기관의 준법·윤리경영 및 내부통제 체계 운영 성과를 종합 평가해 시상한다.



포스코는 2002년 공정거래 자율준수 프로그램(CP)을 도입한 이후 24년간 공정거래를 기업경영의 최우선 가치로 삼아왔다. 사전심의부터 자율점검, 위험성 평가, 임직원 교육, 신고 및 사후조치까지 하나의 관리체계로 운영하며 공정거래 리스크를 체계적으로 관리하고 있다. 특히 업무 현장에서 임직원이 준법 여부를 즉시 확인할 수 있는 디지털 기반 ‘공정거래 GPT 시스템’을 정착시킨 점이 주목받았다.



아울러 협력기업을 대상으로 준법교육과 컨설팅을 시행하는 등 사내에 구축된 준법문화를 거래 생태계 전반으로 확산하고 있다. 포스코는 2021년부터 국내 대기업 최초로 ‘포스코 CP 인증제’를 운영해 설비·자재·원료 공급사 등 협력기업의 CP 체계 구축을 지원해왔고, 그 결과 다수 협력사가 공정거래위원회 CP 인증평가를 통과하기도 했다.



지난해 6월에는 지역 중소·중견기업의 공정거래 역량 강화를 위해 한국공정거래조정원과 포항상공회의소가 개최한 ‘2025 민관합동 포항 공정거래 혁신포럼’을 지원했다. 포럼에서는 공정거래 법규·제도 강의, 전문가 간담회, 무료 경영지원 상담 등을 운영해 중소·중견기업 대표와 자율준수관리자가 현장에서 활용할 수 있는 실무 정보를 제공했다.



상생협력을 위한 제도적 기틀도 한층 강화했다. 포스코는 지난 7월 공정거래위원회와 ‘포스코그룹 상생협약 체결식’을 갖고 △대금 지급조건 개선 △상생결제시스템 활성화 △상생협력 동참 1차 협력사 우대 △협력사 경쟁력 향상 지원 등 4대 실천사항 이행을 약속했다.



이에 따라 포스코는 거래 대금을 평균 10일 이내에 전액 현금성으로 지급하고, 1·2차 협력사가 하위 협력사에 최대 30일 이내 대금을 지급하도록 지원한다.



또 2004년 포스코가 국내 최초로 도입해 산업계 전반으로 확산시킨 ‘성과공유제’ 대상을 2차 이하 협력사까지 확대해 2·3차 협력사까지 실질적 혜택이 이어지는 상생 생태계를 구축하기로 했다. 이번 협약으로 포스코그룹 공급망 내 5300여개 협력사가 혜택을 받을 것으로 전망된다.



권영균 포스코 법무실장은 “회사가 준법경영 지침 아래 임직원 모두가 한마음으로 컴플라이언스를 실천해 온 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 포스코가 국내 공정거래와 준법경영을 선도하는 기업이 될 수 있도록 지속해서 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지