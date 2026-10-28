[상생경영 특집] 음악 인재 229명 키워 세계 무대 ‘훨훨’

CJ는 문화재단 설립 20주년을 맞아 젊은 음악인들의 해외 진출 지원을 이어가고 있다. 재즈·팝·R&B 등 대중음악 분야 인재들이 해외에서 전문 교육을 받고 창작과 공연 활동을 이어갈 수 있도록 장학금과 무대, 창작공간 등을 지원하고 있다.



CJ문화재단은 2011년부터 ‘CJ음악장학사업’을 운영하고 있다. 대중음악 전공 유학생을 대상으로 한 장학사업으로, 지난해까지 누적 229명이 지원을 받았다. 사업은 버클리 음대, 해외 음악대학원, CJ-풀브라이트 음악대학원 장학 프로그램 등 세 부문으로 구성된다.

올해 ‘CJ음악장학사업’에 선발된 장학생들이 지난 8월 서울 중구 CJ제일제당센터에서 열린 장학금 수여식에서 기념사진을 찍고 있다. CJ문화재단 제공

‘CJ-버클리 총장 전액 장학금’은 학비와 기숙사비 등 연간 약 7만8000달러를 최대 4년간 지원한다. 우수 장학생에게는 연간 최대 1만6000달러, 해외 음악대학원 장학생에게는 연간 1만달러를 최대 3년간 지급한다. CJ-풀브라이트 음악대학원 장학생은 최대 3년간 총 14만달러 규모의 학비·생활비와 의료보험, 항공료 등을 지원받는다. 장학금 외에도 CJ아지트 공연장과 녹음 스튜디오 사용을 지원하고, 재단이 운영하는 공연·음악교육 사업 참여 기회도 제공한다.



장학생 출신 음악인들의 성과도 이어지고 있다. 류다빈 재즈 피아니스트는 2024년 유니사국제피아노콩쿠르 재즈피아노 부문 1위를 차지했다. 이지혜 재즈 작곡가 겸 지휘자가 이끄는 ‘지혜리 오케스트라’는 지난해 한국대중음악상과 독일 저먼 재즈 프라이즈에서 수상했고, 장학생들이 포함된 ‘용리와 돌아온 탕자들’도 올해 저먼 재즈 프라이즈 ‘올해의 데뷔 앨범-인터내셔널’ 부문을 수상했다.



CJ문화재단은 올해 장학생 5명을 새로 선발했으며 2019년부터 8년 연속 버클리 음대 총장 전액 장학생을 배출했다. CJ문화재단 관계자는 “재능 있는 음악인들이 배움에서 창작과 공연으로 활동을 넓히고 더 큰 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 성장 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.

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