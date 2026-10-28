[상생경영 특집] 수소전기차 5만대 돌파… 협력사와 ‘상생 질주’

현대자동차의 국내 수소전기차 누적 판매량이 5만대를 넘어섰다. 2018년 수소전기차 전용 모델 ‘넥쏘’ 출시 이후 8년 만이다. 정부의 정책적 지원과 기업의 지속적인 기술 개발에 힘입어 수소차 시장이 확대됐지만, 최근 보조금 집행 부진과 내년도 예산 삭감 등으로 성장세가 위축될 수 있다는 우려도 나온다.



28일 현대차에 따르면 올해 9월까지 국내 수소전기차 누적 판매량은 5만262대로 집계됐다. 2020년 누적 1만대를 달성한 데 이어 2022년 2만대, 2023년 3만대를 돌파하는 등 판매 규모를 꾸준히 늘려왔다.

‘2026 제주 그린수소 글로벌 포럼’ 공간에 전시된 수소전기차 디 올 뉴 넥쏘. 현대차 제공

현대차는 1998년 수소연료전지 연구에 착수해 2013년 세계 최초의 양산형 수소전기차 ‘투싼 ix FCEV’를 선보였다. 2018년에는 전용 모델 넥쏘를 출시하며 승용 수소차 시장을 본격 개척했다. 이후 2020년 대형 수소전기트럭 ‘엑시언트’ 양산에 나서는 등 상용차로 사업 영역을 넓혔다.



지난해 출시한 ‘디 올 뉴 넥쏘’는 1회 충전 주행거리를 기존 609㎞에서 최대 720㎞로 늘리는 등 상품성을 강화했다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 현대차는 올해 상반기 글로벌 수소전기차 판매 시장에서 약 70%의 점유율을 기록했다.



수소차 보급 확대는 국내 소재·부품·장비(소부장) 산업의 성장으로도 이어지고 있다. 수소전기차에는 약 2만개의 부품이 사용되며, 기존 내연기관 부품업체의 정밀가공·조립 기술 등을 활용할 수 있어 자동차 산업의 전동화 전환 과정에서 새로운 사업 기회를 제공한다.



현대차 넥쏘의 핵심 부품 국산화율은 90% 이상으로, 약 60개 협력사가 공급망에 참여하고 있다. 한국수소연합에 따르면 2024년 기준 국내 수소사업체는 약 3000개, 종사자는 3만7000명에 달한다.



다만 수소차 시장의 지속적인 성장을 위해서는 정부 지원 정책의 실효성을 높여야 한다는 지적이 나온다. 특히 국비와 지방비의 매칭 불균형으로 확보된 보조금조차 제대로 집행하지 못하는 문제가 걸림돌로 꼽힌다.



올해 수소전기승용차 국비 지원 물량은 6000대지만 9월 말 기준 지방비가 확보된 물량은 5093대(84.9%)에 그쳤다. 수소버스 등 상용차는 국비 지원 물량 1800대 가운데 지방비 확보 물량이 약 1270대(70.6%)에 불과했다.



수소차 구매 보조금은 중앙정부와 지방자치단체가 함께 부담하는 구조다. 중앙정부가 예산을 편성하더라도 지자체가 지방비를 확보하지 못하면 실제 차량 보급으로 이어지기 어렵다. 특히 상대적으로 차량 가격이 높은 수소버스 등 상용차의 경우 보조금 집행 차질이 시장 확대에 부담으로 작용할 수 있다.



예산 집행 부진이 이듬해 예산 삭감으로 이어지는 악순환도 우려된다. 정부의 2027년도 예산에서 수소전기차 구매 보조금은 올해 5762억원에서 4457억원으로 약 23% 줄었다. 업계에서는 지방비 확보 부족으로 집행률이 낮아진 상황에서 국비까지 축소되면 수소차 보급 여력이 더욱 위축될 수 있다고 보고 있다.



충전 인프라 확충 역시 과제로 꼽힌다. 현대차에 따르면 넥쏘 구매 고객의 86%는 거주지에서 평균 7.5㎞ 이내에 수소충전소가 있는 것으로 나타났다. 충전 접근성이 차량 구매에 중요한 영향을 미치는 만큼 승용차와 상용차 보급 확대에 맞춘 충전망 구축이 필요하다는 분석이다.



업계 관계자는 “수소전기차 국내 5만대 판매는 기업의 기술 혁신과 정부 정책이 결합해 이뤄낸 성과”라며 “수소차 시장의 성장세를 이어가려면 승용차와 상용차, 충전 인프라에 대한 균형 잡힌 지원이 필요하다”고 말했다. 이어 “수소 산업의 성장이 국내 부품기업 육성과 일자리 창출로 이어질 수 있도록 편성된 예산이 실제 차량 보급에 활용될 수 있는 정책 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.

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