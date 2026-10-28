[상생경영 특집] 전 생애주기 아우르는 사회공헌 활동 전개

하나금융그룹은 아동·청소년부터 청년, 중장년, 시니어까지 전 생애주기를 아우르는 사회공헌 활동을 펼치고 있다.



28일 하나금융에 따르면 2018년 시작한 ‘100호 어린이집 건립 프로젝트’를 통해 2024년 전국 100번째 어린이집을 개원을 완성했다. 총 7519명의 영유아에게 보육 환경을 제공하고 보육교직원 1510명의 일자리 창출에 기여했다.

하나금융그룹은 돌봄과 취약계층 지원, 교육 및 일자리 지원 등 다양한 분야에서 체계적인 사회공헌 활동을 펼쳐나가고 있다. 연합뉴스

취약계층 지원도 이어가고 있다. 미혼모 가정에는 주거·취업을 연계하고, 시니어 고용을 통한 지역사회 돌봄 사업도 추진하고 있다. 장애 아동·청소년에게는 거주시설 개보수와 차량도 지원 중이다.



교육과 일자리 지원도 눈에 띈다. ‘하나 소셜벤처 유니버시티’는 2025년까지 지역 청년 5050명에게 창업교육을 제공했다. ‘하나 세컨드 라이프’를 통해서는 중장년 2556명이 직무교육을 받았으며 이 중 1405명이 취업했다. 장애 청년 직무교육 사업에서도 2025년 수료자 60명 가운데 45%가 취업하는 성과를 냈다.



임직원 참여형 나눔도 지속하고 있다. 2011년 시작한 ‘모두하나데이’에서는 2025년까지 임직원 5123명이 김장 봉사에 참여해 김치 12만2221포기를 취약계층과 사회복지기관에 전달했다. 발달장애 예술가의 창작 활동과 장애인 스포츠 지원 등도 이어가고 있다.



하나금융 관계자는 “앞으로도 돌봄과 생활 기반 지원부터 역량 강화, 일자리 연계까지 이어지는 사회공헌 체계를 통해 취약계층의 지속 가능한 자립을 뒷받침할 예정”이라고 밝혔다.

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