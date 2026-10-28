[상생경영 특집] 기술·금융 두 바퀴로 협력사 성장 ‘가속’

현대모비스가 협력사의 기술 경쟁력 강화에 이어 금융지원까지 확대하며 동반성장에 힘 쏟고 있다. 공동 연구개발(R&D)과 특허 개방, 시험·인증 지원 등을 통해 협력사의 기술 역량을 높이고 자금 조달 부담을 덜어주는 등 상생협력 범위를 넓히고 있다.



28일 현대모비스에 따르면 최근 하나은행, 기술보증기금과 협력사 금융지원을 위한 ‘상생보증 업무협약(MOU)’을 체결했다. 기술력과 성장 잠재력을 갖췄지만 신용등급이나 담보력이 부족해 자금 조달에 어려움을 겪는 중소·중견 협력사를 지원하기 위해서다.

이규석 현대모비스 사장(앞줄 왼쪽에서 네 번째)이 하나은행·기술보증기금과 협력사 금융지원을 위한 상생보증 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 현대모비스 제공

이번 협약을 통해 기존 금융지원 제도의 혜택을 받기 어려웠던 협력사까지 지원 범위를 확대하고, 필요한 자금을 합리적인 금리로 조달할 수 있도록 돕는다. 현대모비스는 협력사의 금융비용 부담을 낮추는 동시에 확보된 자금이 R&D와 생산설비 투자로 이어질 것으로 기대하고 있다. 로보틱스와 반도체 등 미래 신사업 분야의 협력사 생태계 조성에도 도움이 될 것으로 보고 있다.



현대모비스는 협력사와 공동 기술개발 및 특허출원을 추진하고, 기술개발비와 R&D 역량 강화 프로그램도 지원하고 있다. 자체 보유 특허를 개방해 협력사가 무상으로 활용할 수 있게 했다. 협력사의 기술개발 비용 부담을 줄이기 위해 공인시험기관도 개방하고 있다. 협력사들이 외부 시험기관보다 합리적인 비용으로 시험을 진행할 수 있도록 지원하고, 시험장비 구입과 수수료, 장비 검정 및 인증 취득 비용 등도 제공한다.



최근에는 ‘2026 R&D 테크데이’를 열고 전동화와 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 신기술 60여종을 국내 주요 협력사 및 업계 관계자들과 공유했다. ‘모빌리티 부품에서 미래 로보틱스로의 확장’을 주제로 열린 행사에는 협력사와 업계 관계자 수천명이 방문했다.

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