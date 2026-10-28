[상생경영 특집] ‘1분 쇼핑’ 인기몰이, 판매액 100억 돌파

SK브로드밴드는 지난해 11월 선보인 B tv 핫딜의 누적 판매액이 올해 9월 말 기준 100억원을 넘어섰다고 밝혔다.



28일 SK브로드밴드에 따르면 B tv 핫딜은 올해 6월 누적 판매액 50억원을 기록한 데 이어 약 3개월 만에 100억원을 달성했다. 첫 50억원을 달성하는 데 7개월이 걸렸지만, 이후 50억원을 추가하는 데는 3개월이 소요돼 판매 증가 속도가 2배 이상 빨라졌다.

SK브로드밴드의 TV 기반 쇼트폼 커머스 서비스 ‘B tv 핫딜’을 이용하는 모습. SK브로드밴드 제공

B tv 핫딜은 B tv 채널 41번에서 홈쇼핑 상품을 1분 내외의 짧은 영상으로 소개하는 서비스다. 이용자는 리모컨으로 원하는 상품을 탐색하고 스마트폰으로 상품 구매 링크를 받아 주문하거나 전화로 구매할 수 있다. 기존 TV 홈쇼핑과 달리 정해진 방송 시간에 구애받지 않고 여러 상품을 살펴볼 수 있는 것이 특징이다.



최근에는 김치와 쌀, 휴지 등 생활필수품이 판매 증가를 이끌고 있다. 모든 상품에 무료배송을 적용해 소비자 부담도 낮췄다.



참여 홈쇼핑사도 서비스 초기 5개사에서 11개사로 늘었다. 롯데홈쇼핑과 현대홈쇼핑, GS SHOP 등 TV 홈쇼핑 6개사와 SK스토아, KT알파쇼핑 등 데이터홈쇼핑 5개사가 참여하고 있다.



SK브로드밴드는 참여 홈쇼핑사로부터 중개수수료를 받지 않는 방식으로 협력사 부담을 낮추고 중소기업 제품의 판로 확대도 지원하고 있다. 홈앤쇼핑의 경우 B tv 핫딜에서 판매하는 상품의 87%가 중소기업 제품이며, 이들 상품이 전체 주문액의 81%를 차지했다.

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