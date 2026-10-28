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[상생경영 특집] ‘1분 쇼핑’ 인기몰이, 판매액 100억 돌파

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SK브로드밴드

SK브로드밴드는 지난해 11월 선보인 B tv 핫딜의 누적 판매액이 올해 9월 말 기준 100억원을 넘어섰다고 밝혔다.

28일 SK브로드밴드에 따르면 B tv 핫딜은 올해 6월 누적 판매액 50억원을 기록한 데 이어 약 3개월 만에 100억원을 달성했다. 첫 50억원을 달성하는 데 7개월이 걸렸지만, 이후 50억원을 추가하는 데는 3개월이 소요돼 판매 증가 속도가 2배 이상 빨라졌다.

SK브로드밴드의 TV 기반 쇼트폼 커머스 서비스 ‘B tv 핫딜’을 이용하는 모습. SK브로드밴드 제공
SK브로드밴드의 TV 기반 쇼트폼 커머스 서비스 ‘B tv 핫딜’을 이용하는 모습. SK브로드밴드 제공

B tv 핫딜은 B tv 채널 41번에서 홈쇼핑 상품을 1분 내외의 짧은 영상으로 소개하는 서비스다. 이용자는 리모컨으로 원하는 상품을 탐색하고 스마트폰으로 상품 구매 링크를 받아 주문하거나 전화로 구매할 수 있다. 기존 TV 홈쇼핑과 달리 정해진 방송 시간에 구애받지 않고 여러 상품을 살펴볼 수 있는 것이 특징이다.

최근에는 김치와 쌀, 휴지 등 생활필수품이 판매 증가를 이끌고 있다. 모든 상품에 무료배송을 적용해 소비자 부담도 낮췄다.

참여 홈쇼핑사도 서비스 초기 5개사에서 11개사로 늘었다. 롯데홈쇼핑과 현대홈쇼핑, GS SHOP 등 TV 홈쇼핑 6개사와 SK스토아, KT알파쇼핑 등 데이터홈쇼핑 5개사가 참여하고 있다.

SK브로드밴드는 참여 홈쇼핑사로부터 중개수수료를 받지 않는 방식으로 협력사 부담을 낮추고 중소기업 제품의 판로 확대도 지원하고 있다. 홈앤쇼핑의 경우 B tv 핫딜에서 판매하는 상품의 87%가 중소기업 제품이며, 이들 상품이 전체 주문액의 81%를 차지했다.


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