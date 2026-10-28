[상생경영 특집] 보온 넘어 패션 핫템, 경량 패딩 라인업

삼성물산 패션부문이 빈폴, 에잇세컨즈, 구호플러스 등 주요 브랜드를 중심으로 ‘멀티 시즌 아우터’로 주목받는 경량 패딩 라인업을 강화하고 올해 가을·겨울(FW) 시즌 시장 공략에 나섰다.

이번 상품 기획은 삼성패션연구소의 시장 분석과 쇼핑 플랫폼 SSF샵의 지표를 결합한 데이터 분석을 바탕으로 진행됐다. 연구소는 기후변화로 계절 경계가 흐려지는 ‘웨더리스’ 트렌드가 정착하면서 다양한 착장에 겹쳐 입는 레이어링 수요와 일상·출근·레저를 아우르는 라이프스타일 아우터 선호가 커졌다고 분석했다.

에잇세컨즈 2026 FW 시즌 경량 패딩. 삼성물산 패션부문 제공

이러한 흐름은 SSF샵의 실제 구매 데이터에서도 확인된다. 늦더위가 이어진 지난 8월20일부터 9월27일까지 경량 패딩 구매 고객 수는 전년 대비 101% 증가했으며, 장바구니 담기 건수도 384% 급증했다. 아이보리, 파스텔 등 화사한 컬러 제품 판매 역시 82% 늘어 경량 패딩이 방한용을 넘어 스타일링 아이템으로 자리 잡았음을 보여줬다.



삼성물산 패션부문은 세분화된 브랜드별 라인업으로 멀티 시즌 아우터 포트폴리오를 완성할 계획이다. 캐주얼 브랜드 ‘에잇세컨즈’는 초경량 소재 및 휴대성에 스타일까지 더한 ‘올데이 에어’ 시리즈를 선보였다. 올데이 에어는 다운 프루프 및 초경량 나일론으로 무게를 줄이고, 리얼 덕다운과 수납백으로 보온·휴대성을 강화했다.



클래식 캐주얼 브랜드 ‘빈폴’은 실용성을 더한 ‘베러 라이트 다운’을 공개했다. 고밀도 나일론과 구스다운으로 무게는 줄이고 탄탄한 아웃핏을 완성했으며, 보온 소재와 정교한 가공 기술을 통해 방풍 효과와 포근한 착용감을 강화했다.

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