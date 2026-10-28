[상생경영 특집] 출산 지원·자녀 학자금까지… 복지 확대

GS그룹이 임직원의 일과 가정 양립을 지원하기 위해 계열사별 가족친화제도를 강화하고 있다. 출산·육아 지원부터 유연근무제, 직장어린이집 운영까지 다양한 복지제도로 일과 삶의 균형을 높인다는 방침이다.



28일 GS그룹에 따르면 GS칼텍스는 자율 출퇴근제와 유연근무제, 자율 좌석제 등을 운영하고 있다.

최근 쌍둥이 자녀를 출산해 육아휴직 중인 GS건설 직원(왼쪽)이 회사에서 출산축하선물을 받고 아내와 활짝 웃고 있다. GS건설 제공

구체적으로 임직원이 조직 특성과 개인의 근무 환경에 맞춰 업무 방식을 선택할 수 있도록 스마트 근무시간 관리제도(SWT)와 자율 복장제도 시행한다. 출산축하금과 산후조리비, 난임 치료비 등을 지원하며 본사와 여수공장에는 직장어린이집을 운영 중이다.



GS건설은 임신부터 출산·육아까지 전 주기에 걸친 지원을 확대하고 있다. 법정 육아휴직 외에 최대 1년의 추가 휴직을 허용하고 배우자 출산휴가도 기존 10일에서 20일로 늘렸다. 난임 시술비와 산후조리원 비용도 지원한다. 2010년에는 건설업계 최초로 직장어린이집을 도입해 임직원의 자녀 양육 부담을 덜고 있다.



GS리테일은 법정 육아휴직에 더해 자녀 1인당 1년의 추가 휴직을 제공하는 ‘아이사랑휴직 제도’를 운영한다. 자녀 보육비와 유치원비, 고등·대학생 학자금 등을 지원하고 출산 의료비와 난임 휴가, 사내 어린이집 운영 등으로 임직원의 양육 부담을 줄이고 있다. 지난 7월부터는 매월 임직원 가족을 회사로 초청하는 ‘우리가족 GS’ 행사도 진행하고 있다. 임직원이 배우자와 자녀에게 사무공간을 소개하고 사내 식당과 카페 등을 함께 이용하며 회사 생활을 공유하는 프로그램이다. GS리테일은 앞서 2020년 가족친화기업 인증을 받은 데 이어 2024년 저출산고령사회위원회가 선정한 ‘일·가정 양립’ 우수기업에 이름을 올렸다.

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