BNK경남은행, 토스플레이스와 지역 소상공인 지원·디지털 전환 맞손

BNK경남은행이 혁신적인 디지털 결제 기술을 보유한 토스플레이스와 손을 잡고 경남 지역 소상공인의 결제 편의성 향상과 지역경제 활성화를 위한 전방위적 공동 마케팅에 나선다.

전통적인 금융 서비스와 핀테크 기술의 결합을 통해 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

최명희(왼쪽) BNK경남은행 그룹장과 김정열 토스플레이스 부대표가 ‘공동마케팅 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. BNK경남은행 제공

BNK경남은행은 토스플레이스와 ‘공동마케팅 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 업무협약에 따라 두 기관은 경남 지역 소상공인들이 한층 더 편리한 결제서비스를 이용할 수 있도록 다각적인 협력 체계를 구축한다.

구체적으로는 △경남 지역경제 활성화를 위한 결제서비스 관련 기술 협력 강화 △최신 결제 단말기와 양사의 온·오프라인 채널을 활용한 결제서비스 확대 및 공동마케팅 추진 △지역 소상공인 맞춤형 결제·금융서비스 및 제휴 혜택 제공을 통한 고객 기반 확대 등을 중점적으로 추진하기로 했다.

특히 양사는 이번 협력을 계기로 경남 지역 가맹점들의 디지털 전환을 가속화하고, 효율적인 매장 운영을 지원하는 실질적인 방안들을 마련할 계획이다.

또한 소상공인 대상의 다양한 금융서비스와 연계된 공동마케팅을 점진적으로 확대해 지역 상권의 자생력을 높이는 데 기여한다는 방침이다.

최명희 BNK경남은행 그룹장은 “이번 업무협약은 BNK경남은행이 지닌 탄탄한 금융서비스 인프라와 토스플레이스의 선도적인 디지털 결제 기술이 만났다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 두 기관이 보유한 핵심 역량과 강점을 적극 활용해 지역 소상공인에 대한 지원을 대폭 확대하고, 지역경제에 활력을 불어넣는 상생 협력을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.

이번 BNK경남은행과 토스플레이스의 협업은 지역 소상공인들이 급변하는 디지털 환경 속에서 경쟁력을 갖추도록 돕는 모범적인 금융-핀테크 협력 사례가 될 것으로 전망된다.

양사는 향후 현장 중심의 실효성 있는 제휴 혜택과 마케팅 프로그램을 지속 발굴해 나갈 예정이다.

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