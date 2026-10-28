부산시·교육청, AI·돌봄·급식 등 교육협력 본격화

부산시와 부산시교육청이 인공지능(AI) 교육부터 돌봄·통학안전, 학교급식, 폐교 활용까지 지역 교육 현안을 해결하기 위해 손을 맞잡는다. 민선 9기 출범 이후 시장과 교육감이 처음 공식적으로 만나 미래인재 양성과 교육환경 개선을 위한 공동 대응에 뜻을 모았다.

부산시와 부산교육청은 28일 부산시청 영상회의실에서 ‘함께 키우고 함께 미래를 여는 부산’을 위한 공동선언문을 발표하고, 교육협력 강화를 위한 6대 핵심과제를 추진한다고 밝혔다.

전재수 부산시장(왼쪽 다섯 번째)과 김석준 부산교육감(오른쪽 여섯 번째)이 28일 부산시청에서 ‘함께 키우고 함께 미래를 여는 부산’을 위한 공동선언문을 발표하고, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

6대 핵심과제는 △AI 시대를 선도할 미래인재 양성 △해양교육 강화 △안전한 통학환경 조성 및 돌봄체계 구축 △학교급식 질 향상 △학교 체육시설 개방 △폐교 및 미활용 학교용지의 효율적 활용이다.

양 기관은 AI 교육과 지역산업을 연계해 미래인재를 양성하고, 부산의 해양환경과 산업적 특성을 활용한 체험·교육 기회를 확대할 계획이다. 등하굣길 안전을 강화하고 지역 연계 돌봄·방과후 교육을 확대해 학부모의 양육 부담을 줄이는 한편 학교 체육시설 개방에 필요한 지원 방안도 함께 마련한다. 폐교와 미활용 학교용지는 교육적 가치와 지역 수요를 고려해 공동 활용 방안을 찾는다. 학교급식의 안정적인 운영과 품질 향상을 위한 협력도 추진한다.

공동선언에 이어 2026년 하반기 교육행정협의회를 열고 5개 안건을 논의했다. 부산시는 폐교 재산의 효율적 활용과 부산독립운동기념관의 미래세대 참여 행사 추진 협조를 제안했다. 교육청은 부산형 온돌방(온동네 돌봄·방과후) 네트워크 구축과 2027년 학교급식비 운영, 법정전입금 예산 편성 등을 안건으로 올렸다.

전재수 부산시장은 “아이를 키우고 교육하는 일은 이제 가정과 학교를 넘어 도시 전체가 함께해야 할 일”이라며 “이번 약속이 선언에 그치지 않고 아이들과 시민이 체감하는 변화로 이어지도록 시와 교육청이 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

김석준 부산교육감도 “부산의 아이들이 더 안전하고 우수한 환경에서 꿈을 키우고, 부산이 미래교육을 선도하는 도시로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “공동선언의 약속이 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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