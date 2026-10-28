스마트 농기계로 농촌 일손 던다 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

28일 경기 화성시 정남농협 잡곡유통사업단에서 열린 2026년 농기계은행 스마트 농작업 시연회에서 무인 트렉터와 드론이 작업을 하고 있다.

농촌의 일손 부족을 해소하고 농작업 효율을 높이기 위한 스마트 농기계들이 한자리에 모였다.

28일 경기 화성시 정남농협 잡곡유통사업단에서 열린 2026년 농기계은행 스마트 농작업 시연회에서 강호동 농협중앙회 회장과 송옥주 국회의원을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

28일 경기 화성시 정남농협 잡곡유통사업단에서 ‘2026년 농기계은행 스마트 농작업 시연회’가 열렸다. 이날 행사에는 강호동 농협중앙회장과 송옥주 국회의원 등 관계자들이 참석해 스마트 농기계를 활용한 농작업 현장을 살펴봤다.

28일 경기 화성시 정남농협 잡곡유통사업단에서 열린 2026년 농기계은행 스마트 농작업 시연회에서 강호동 농협중앙회 회장이 벼 수확 작업을 하고 있다.

28일 경기 화성시 정남농협 잡곡유통사업단에서 열린 2026년 농기계은행 스마트 농작업 시연회에서 강호동 농협중앙회 회장과 송옥주 국회의원을 비롯한 참석자들이 스마트 농기계를 살펴보고 있다.

시연회에서는 첨단 기술을 접목한 농기계가 실제 농경지를 이동하며 농작업을 수행하는 모습이 공개됐다. 참석자들은 스마트 농기계의 작업 과정과 성능을 살펴보며 농촌 현장에서의 활용 가능성을 확인했다.

28일 경기 화성시 정남농협 잡곡유통사업단에서 열린 2026년 농기계은행 스마트 농작업 시연회에서 무인 트렉터와 드론이 작업을 하고 있다.

농기계은행사업은 농협이 농기계를 구입해 농가의 농작업을 대신하거나 농기계를 임대하는 사업이다. 농촌 고령화와 인구 감소로 심화하는 일손 부족을 덜고 농가의 고가 농기계 구입 부담을 낮추는 역할을 하고 있다.

28일 경기 화성시 정남농협 잡곡유통사업단에서 열린 2026년 농기계은행 스마트 농작업 시연회에서 무인 트렉터와 드론이 작업을 하고 있다.

특히 자율주행을 비롯한 스마트 농업기술을 농기계은행사업에 접목하면 농작업에 필요한 인력을 줄이는 동시에 작업의 정확성과 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

농협은 농기계은행사업을 통해 농작업 대행을 확대하고 스마트 농기계와 첨단 농업기술의 현장 보급을 늘려 농촌 인력 부족과 영농비 부담을 줄여나갈 계획이다.

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