군산에 해상풍력 복합생산기지… 4개사 손잡았다

명운산업개발과 유니슨, HJ중공업, 제이오션중공업이 전북 군산에 해상풍력 복합생산기지를 조성한다.

28일 명운산업개발에 따르면 4개사는 전날 서울 HJ중공업 남영사옥에서 군산 해상풍력 클러스터 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

하화정 제이오션중공업 대표(왼쪽부터), 유상철 HJ중공업 대표, 차정훈 HJ중공업 회장, 김재준 군산시장, 김강학 명운산업개발 회장, 김병주 유니슨 대표가 군산 해상풍력 클러스터 조성을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.

이 자리에는 김재준 군산시장과 함께 김강학(명운산업개발), 김병주(유니슨), 유상철(HJ중공업), 하화정(제이오션중공업) 등 4개사 대표 등이 참석했다.

이번 MOU는 각사 역량을 연계해 해상풍력 복합생산기지를 조성하고 전략적 사업협력체계를 구축하는 게 골자다.

유니슨은 제이오션중공업이 인수하는 군산조선소 부지를 장기 임차해 해상풍력 터빈 생산공장을 신설한다. 국가 연구개발(R&D) 과제로 개발한 10MW(메가와트) 터빈과 해외에서 기술을 도입한 13.6MW·16MW 터빈을 이곳에서 생산할 계획이다.

HJ중공업은 군산조선소에서 기존 선박 건조를 이어가면서 해상변전소(OSS) 등 해상풍력 핵심 기자재 사업에 새로 진출한다. 해상풍력 개발사인 명운산업개발과 전략적 협력관계를 구축해 초기 수요를 확보하는 게 목표다.

김강학 명운산업개발 회장은 이번 MOU에 대해 “25년 이상 풍력 터빈을 개발·생산해온 전문기업인 유니슨이 대형터빈 기술을 확보·생산하게 되는 중요한 출발점이면서 동시에 국가적으로 의미가 큰 이정표가 될 것”이라고 했다. 명운산업개발은 유니슨 최대 주주다.

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