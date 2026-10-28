광양에 산업 부산물 재자원화 거점… KTL 광양분소 개소

전남광주통합특별시는 27일 광양 익신산업단지에서 한국산업기술시험원(KTL) 광양분소 개소식을 갖고, 석유화학·철강·이차전지 등 지역 주력산업 공정부산물의 재자원화 및 사업화를 지원할 거점 인프라를 가동했다고 28일 밝혔다.

전날 열린 개소식 행사에는 이길용 전남광주시 우주첨단소재국장, 이상용 광양시 부시장, 김선기 KTL 원장 등 지역 산업계와 유관기관 관계자 100여 명이 참석했다.

한국산업기술시험원 광양분소 개소식. 전남광주시 제공

광양분소는 산업통상자원부 공모사업인 ‘탄소중립 전환 재자원화 실증 지원센터 구축 사업’을 통해 조성됐다. 2022년부터 올해까지 국비 100억원 등 총 247억원이 투입됐으며, 부지 9917㎡, 연면적 2490㎡ 규모의 2개 동으로 건립됐다.

분소는 KTL의 시험·평가 전문성을 바탕으로 공정부산물을 새로운 산업 원료와 소재로 활용할 수 있도록 시제품 제작부터 시험·분석, 성능 평가, 품질 인증까지 전주기 지원 체계를 갖췄다.

주요 실증 대상은 석유화학산업의 폐촉매, 철강산업의 슬래그, 이차전지산업의 블랙파우더 등이다. 이들 부산물에서 유가물질을 회수하고 고순도 산업 소재로 활용하는 기술을 검증한다.

이를 위해 광양분소에는 유가물질 추출·정제 및 소재화 장비, 재제조 촉매 성능평가 장비, 고순도 소재 초정밀 분석장비 등이 구축됐다. 아울러 디지털트윈 기반 공정 모사 기술도 함께 도입해 기업의 기술 개발부터 제품 생산 및 사업화까지 뒷받침할 계획이다.

이길용 전남광주통합특별시 우주첨단소재국장은 “석유화학·철강 기업 등에서 발생하는 폐기물을 새로운 산업자원으로 활용하는 중요한 기반이 마련됐다”며 “광양분소가 공정부산물 재자원화를 통해 지역 기업의 실질적인 경쟁력 제고로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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