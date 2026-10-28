관악구, 역세권 거리가게 75곳 환경정비

서울 관악구가 거리가게 상인들과 함께 주요 역세권 일대의 거리가게 환경 정비에 나섰다.



관악구는 올해 서울대입구역과 신림역, 시흥대로 등에 있는 거리가게 75곳을 대상으로 환경정비를 실시했다고 27일 밝혔다. 구에 따르면 구청 관계자와 거리가게 상인 등 65명은 올해 상반기 ‘관악S특화거리’인 신대방역 일대 거리가게 14곳의 환경정비를 진행했다. 이후 서울대입구역과 신림역, 시흥대로 일대까지 정비 대상을 넓혀 모두 75곳을 정비했다.



거리가게 상인들은 판매대 주변에 버려진 담배꽁초와 비닐, 종이컵 등 생활폐기물을 수거했다. 구청 관계자들은 보행을 방해하는 불법 적치물을 치우고 조리시설 위생 점검을 실시했다.



구는 이번 정비를 통해 거리가게 주변에서 생활폐기물 총 750ℓ를 수거하고, 약 4㎞ 구간의 불법 적치물을 정비했다.



앞서 구는 7~8월에도 주요 역세권과 전통시장 주변 상습 민원 발생 지역 13곳의 불법 거리가게와 노상 적치물을 집중 정비했다.



박준희 구청장은 “앞으로도 주민들이 편안하게 걸을 수 있는 보행환경을 조성하고 상인들과 힘을 모아 누구나 걷고 싶은 관악을 만들어 가겠다”라고 말했다.

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