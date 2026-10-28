1400만 찾은 서울 정원… 인근 상권도 ‘활짝’

올해 서울국제정원박람회를 찾은 관람객이 1400만명을 넘어 3년 연속 역대 최다 기록을 경신했다. 인근 상권 매출도 10% 이상 증가했다.



서울시는 5월1일부터 이달 27일까지 열린 ‘2026서울국제정원박람회’가 막을 내렸다고 밝혔다. 올해 행사는 역대 최장 기간인 180일 동안 운영됐다.



시에 따르면 ‘Seoul, Green Culture’를 주제로 열린 박람회에서는 모두 225개의 정원을 선보였다. 서울숲에 132개, 인근 한강 둔치에 5개의 정원을 조성했다. 성수동·건대입구 일대 도로와 골목에는 선형정원·매력정원·작은 플랜터정원 등 30개가 들어섰다.



10월부터 박람회장으로 활용된 매헌시민의숲에는 시민정원사 367명이 참여한 정원과 공모기업 정원 등 모두 58개의 가을정원을 만들었다. 도슨트·체험·전시·학술 등 다양한 유형의 정원문화 프로그램 170개도 운영했다. 이들 프로그램에 21만명이 참여했다.



관람객은 1400만명 이상으로 지난해 보라매공원에서 열린 박람회(1044만명)보다 34.1% 늘었다.

2024년 뚝섬한강공원에서 열린 박람회에는 780만명이 찾았다. 하루 평균 관람객은 약 7만8000명으로 지난해보다 22.9% 늘었다.



관람객 만족도는 높은 편이다. 시가 19일부터 25일까지 2358명을 대상으로 온라인 여론조사시스템을 통해 설문조사를 한 결과 응답자의 약 91%가 만족한다고 답했다. ‘매우 만족’은 18.4%, ‘만족’은 72.5%였다.



응답자 70.8%는 ‘서울숲이 박람회 이전보다 좋아졌다’고 평가했다. 87.5%는 ‘박람회가 정원문화 확산과 정원에 대한 인식 개선에 도움이 된다’고 답했다. 내년도 서울국제정원박람회에 참여할 의향이 있다는 응답도 82.8%에 달했다.



박람회 기간 인근 상권 매출과 생활인구도 증가했다. 올해 5∼9월 서울숲·성수동 일대 카드 매출은 지난해 같은 기간보다 11.6%, 일평균 생활인구는 7.1% 늘었다. 외국인 생활인구는 22.9%, 외국인 카드 이용 건수는 38.2% 증가했다.



정원마켓과 푸드트럭, 농부시장 마르쉐 등 박람회장 판매시설에서도 이달까지 42억원 이상의 매출이 발생했다. 시는 기업·기관의 사회공헌 활동 등을 연계해 약 90억원의 민간자본도 유치했다고 밝혔다.



시는 박람회가 끝난 후에도 정원과 휴게시설 대부분을 유지·관리할 계획이다. 전체 225개 정원 가운데 191개를 남겨 시민들의 휴식공간으로 활용한다. 존치 면적은 9만㎡ 이상이다. 서울숲과 매헌시민의숲의 전기·수도 등 기반시설도 확충했다. 벤치 등 휴게시설의 좌석 수는 기존 2279석에서 5650석으로 두 배 이상 늘렸다.



김영환 시 정원도시국장은 “박람회의 성과가 시민의 일상에 오래 남을 수 있도록 정원과 시설을 세심하게 관리하고 누구나 가까운 곳에서 정원을 즐기는 ‘정원도시 서울’을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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