아산 ‘열병합발전소’ 건설 갈등 장기화

충남 아산시 배방읍에 추진 중인 액화천연가스(LNG) 열병합발전소 건설을 놓고 지역사회 갈등이 이어지고 있다. 사업자는 신도시 난방과 지역 전력 수요에 대응하기 위해 발전소가 필요하다는 입장이지만 주민들은 주거지와 학교가 밀집한 지역의 환경·건강 영향을 충분히 검증해야 한다고 맞서고 있다. 발전소 부지는 아산에 있지만 생활권을 맞댄 충남 천안 주민들도 영향 검증과 의사결정 참여를 요구하면서 두 도시의 공동 현안으로 떠올랐다.



27일 천안시에 따르면 한국서부발전과 JB㈜ 컨소시엄은 아산시 배방읍 장재리 일원에 500㎿급 LNG 열병합발전소 건설을 추진 중이다. 탕정2지구 등에 열을 공급하는 집단에너지사업으로 사업자가 밝힌 총사업비는 약 9500억원이다.



전날 천안에서 열린 주민설명회에서 사업자 측은 탕정2지구의 안정적인 난방 공급과 지역 전력 수요에 대응하려면 발전소가 필요하다고 설명했다. 한전 관계자도 발전설비 확충이 전력 수요 증가에 대응하고 송전망 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔다.



반대 측 주민들은 발전소 주변 아파트와 학교를 거론하며 대기오염물질의 누적 영향과 장기간 건강 피해 가능성을 우려했다. 한 주민은 사업자가 인근 시설과 질소산화물 배출 농도를 비교한 것과 관련해 “발생 총량으로 비교하는 게 맞지 않느냐”며 자료 공개를 요구했다.

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