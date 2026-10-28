인천 청라에 ‘AI 커넥티드카’ 거점 조성

인천시가 청라지구 중심으로 인공지능(AI)과 커넥티드 모빌리티를 접목시킨 연구단지 구축에 나선다.



시는 청라 로봇랜드, IHP 도시첨단산업단지, 투자유치 6블록 등을 대상으로 ‘AI 커넥티드 모빌리티 사이언스파크’를 조성할 계획이라고 27일 밝혔다.



커넥티드 모빌리티는 무선통신 기반으로 도로 위에서 실시간 교신하며 속도와 방향, 주행 경로 등을 공유하며 움직이는 차량이다. 현재 완성차기업 주축인 자율주행보다 기술이 한 차원 높으며 운행 과정에서 사람의 개입은 최소화한다.



인천은 약 860개 자동차 관련 기업과 2만7000여명의 종사자, 반도체·전장부품·로봇 등 탄탄한 산업기반을 갖추고 있다. 여기에 지리적으로 공항·항만의 글로벌 접근성과 송도·청라·영종의 첨단 인프라를 보유 중이다.



시의 청사진은 혁신거점 마련, 기업 성장 가속, 산업·기술 간 연결과 융합, 글로벌 확산을 골자로 한다. 장기적으로 서울 마곡과 연결되는 광역혁신 네트워크를 운영한다는 구상이다.



시는 1단계로 2035년까지 청라에 핵심 거점과 개방형 테스트베드를 만들 방침이다. 박찬대 시장은 “인공지능과 커넥티비티를 더해 인천을 대한민국 미래 모빌리티 중요 지점으로 발전시키겠다”고 말했다.

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