경기도 소나무재선충병 36% 급증… 재해대책비 116억 투입

경기도가 소나무재선충병을 막기 위해 총력을 가한다. 도는 올겨울을 ‘골든타임’으로 보고 예비비 116억원을 긴급 편성해 방제에 투입한다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 27일 기자 브리핑을 열고 '소나무재선충병 긴급 대응 계획'을 발표했다. 도에 따르면 올해 경기도내 재선충병 피해 고사목은 이달초 기준 11만6655그루로 지난해보다 36% 늘었다. 이중 가평군에서만 3만7458그루가 고사해 전체의 32.1%를 차지했다.

27일 오후 경기도청 브리핑룸에서 차성수 기후환경에너지국장이 가평군 소나무재선충병 특별방제구역 지정과 경기도 대응 계획 관련 기자회견을 하고 있다. 경기도 제공

차 국장은 “기후변화로 소나무재선충병의 매개충인 북방수염하늘소의 활동 기간이 길어지면서 피해가 늘고 있다”고 설명했다.

도내 소나무재선충병 피해가 가장 심각한 ‘잣의 고장’ 가평군은 오는 29일부터 특별방제구역으로 지정된다. 도내 특별방제구역 지정은 지난 8월 양평군에 이어 두 번째다. 특별방제구역으로 지정되면 1년 내내 중단 없는 재선충 방제 작업이 가능하다.

경기도는 매개충인 북방수염하늘소가 활동하지 않는 10월 말 이후를 소나무재선충병 방제 적기로 보고 있다. 폭설과 결빙으로 산림 작업이 어려워지기 전에 긴급 조치가 필요한 지역부터 피해 고사목 제거와 파쇄를 추진한다는 계획이다.

피해 규모에 따른 맞춤 방제도 추진한다. 피해 나무가 1000그루 미만인 지역 8개 시·군은 감염목을 모두 제거하고, 1000그루 이상~1만그루 미만인 13개 시·군은 소구역 모두베기와 예방 나무 주사로 확산을 막는다. 피해 나무가 1만그루 이상인 5개 시·군은 소나무류를 모두 벌채한 뒤 다른 나무를 심는 수종전환과 많은 양의 나무를 솎아 숲의 밀수를 낮추는 강도간벌을 시행한다.

방제 예산 확보에도 나섰다. 도는 산림청에 올해 재해대책비 국비 지원을 신청했다. 내년도 경기도 재선충병 방제 국비 50억원은 정부예산안에 반영돼 국회 심의를 앞두고 있다.

12월까지 경기도 차원의 광역 대응 체계를 갖추고 내년부터는 재선충병 전담 조직을 개설하기로 했다. 2028년 가평에 미이용 산림자원화센터를 조성해 피해 나무는 목재와 우드 칩으로 활용할 예정이다.



차 국장은 “경기도와 가평군이 협력해 2030년까지 가평군 피해고사목을 관리 가능한 수준으로 줄이겠다”며 “도민들도 소나무류를 다른 지역으로 옮기지 말고 말라 죽은 소나무를 발견하면 시·군 산림부서에 신고해 달라”고 당부했다.

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