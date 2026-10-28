‘침묵의 SOS’ 듣고 뇌졸중 환자 살린 소방관

수화기 너머의 침묵을 흘려보내지 않은 소방관의 예리한 촉과 끈질긴 대응이 촌각을 다투던 뇌졸중 환자의 생명을 살렸다.

27일 세종소방본부에 따르면 지난 25일 오후 6시52분 119종합상황실로 신고 전화가 걸려 왔다. 그러나 수화기에서는 아무런 소리가 들리지 않았다. 당시 상황 요원이었던 임동균(33·사진) 소방장은 전화기 너머로 침묵 속에서 희미한 숨소리를 듣고 잘못 걸려 온 전화가 아니라고 판단해 계속해서 대화를 유도해 나갔다.

통화 상대는 의사 표현을 전혀 하지 않았고 휴대전화 위치 정보시스템(GPS)마저 꺼져 있어 주소도 확인할 수 없었다. 상황이 급박하다고 판단한 임 소방장은 휴대전화 접속 기록을 바탕으로 기지국 위치 조회에 나섰다. 대략적인 위치를 파악해 해당 마을의 이장에게 연락해 몸이 불편한 사람이 있는지 물어봤으나 모른다는 대답이 돌아왔다.

다행히 연락한 경찰 협력관에게서 신고자의 전화번호로 경찰에 신고한 이력이 있다는 답변을 받아 주소를 특정할 수 있었다. 중간중간 전화가 계속 끊겼지만 임 소방장은 다시 역걸기(콜백)로 전화를 연결하며 신고자가 의식이 있는지를 지속적으로 확인했다. 임 소방장의 침착한 대처로 신고 전화가 접수된 지 26분 만인 오후 7시18분쯤 구급대가 신고자의 집에 도착할 수 있었다.

당시 신고자(63)는 말투가 어눌하고 어지러움을 호소하는 상태였다. 구급대는 오후 7시21분 뇌졸중 의심 증상을 보이는 신고자를 응급처치한 후 충북 청주의 한 병원으로 이송했다. 임 소방장은 “신고자가 말은 하지 못했지만 미세한 기척을 느낄 수 있어 심상치 않다고 판단했다”며 “소중한 생명을 신속히 구조할 수 있어서 다행”이라고 말했다.

김전수 세종소방본부 119종합상황실장은 “작은 숨소리도 놓치지 않은 집중력과 유관기관 협력의 성과”라며 “위급 상황에서는 말을 하기 어렵더라도 전화를 끊지 않고 통화를 유지하는 것이 골든타임 확보에 큰 도움이 된다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지