칠곡 아이들 장난감 기부… 라오스 놀이방 ‘활짝’

경북 칠곡군 어린이들이 아끼던 장난감을 기증해 라오스 농촌학교에 놀이방이 마련됐다.

칠곡군은 26일 라오스 비엔티안시 빡음구 농사이초등학교에서 꿈이음 놀이방 개소식을 열었다고 밝혔다.

26일 라오스 농사이초등학교 어린이들이 경북 칠곡군에서 보낸 장난감을 안고 즐거워하고 있다. 칠곡군 제공

27일 군에 따르면 장난감을 기증받은 라오스 농사이마을 어린이 쏨차이(6)는 공룡 장난감으로, 아녹사(6)는 악어 장난감으로 놀았다. 꿈이음 놀이방에는 칠곡 어린이들이 새롭게 기증한 장난감 234종이 비치됐다.

이날 농사이초등학교 교장과 교직원, 학생들은 교문 앞에서 김재욱 칠곡군수와 새마을재단 관계자 등 방문단을 환영했다. 학생들은 태극기와 라오스 국기를 흔들었다. 개소식에서는 두 나라 어린이들이 주고받은 손편지가 낭독됐다. 통역사가 칠곡 어린이들의 편지를 라오스어로 읽어주자 현지 어린이들은 귀를 기울였다. 이어 라오스 어린이가 칠곡 어린이들에게 보내는 답장을 직접 읽었다.

앞서 칠곡 어린이들은 라오스 어린이들을 위해 평소 가장 아끼던 장난감을 기증했다. 부모의 도움을 받아 칠곡군아이누리장난감도서관에서 친환경 알코올로 장난감을 깨끗이 닦았다. 장태호(7)군은 “라오스 친구들이 가지고 논다는 말에 친구들과 함께 악어 장난감의 이빨까지 닦았다”고 말했다.

군은 2021년부터 농사이마을에서 해외 새마을 시범마을 조성사업을 추진해 왔다. 농수로 2552m를 정비하고 농기계를 보급하는 한편 주민 영농교육을 실시했다. 마을회관과 공동창고 건립, 태양광 가로등 설치, 학교 개보수 등 생활환경 개선사업도 추진했다.

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