대구 청년인구 순유출 4년새 61% 급감

대구 지역의 청년 인구 유출 규모가 최근 4년 동안 해마다 눈에 띄게 감소한 것으로 나타났다. 지역 산업 구조 개편과 대규모 투자 유치 등 경제적 요인과 함께 출산·보육 지원 등 정책적 효과가 맞물린 결과로 풀이된다.



27일 대구시의회 김주범 의원이 대구시로부터 제출받은 ‘지역 청년층(19∼39세) 인구 이동 현황’에 따르면, 2021년 1만2076명에 달했던 청년층 순유출(전출인구-전입인구) 규모는 지난해 4664명으로 줄어들었다. 4년 새 순유출 폭이 61%나 급감했다. 연도별 청년 순유출 추이를 보면 2021년 1만2076명, 2022년 6975명, 2023년 6225명, 2024년 5881명, 2025년 4664명으로 매년 하향 곡선을 그리고 있다.



그동안 지역 인구 순유출의 대다수는 일자리를 찾아 수도권 등으로 이동하는 20대 중심이었다. 그러나 최근 들어 20대의 유출 속도 역시 완화되는 흐름이다. 시에 따르면 지역 20대 인구의 순유출 규모는 2023년 7000명대에서 2024년 6200명대, 2025년 4800명대로 눈에 띄게 떨어졌다.



반면 30대의 경우 오히려 대구로 들어오는 인구가 떠나는 인구보다 많은 ‘순유입’ 상태를 유지하고 있다. 연도별 30대 순유입 규모는 2023년 1017명, 2024년 537명, 2025년 211명 등으로 집계됐다. 매년 적지 않은 30대 청년층이 대구에 둥지를 틀고 있는 셈이다.



시는 청년 인구의 순유출이 감소하고 정착률이 높아진 배경으로 민선 8기 이후 미래 신산업 중심의 구조 개편과 대규모 기업 투자 유치에 따른 양질의 일자리 증가를 꼽았다. 시가 추진해 온 출산·보육 등 맞춤형 정주 여건 개선 정책도 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석했다.

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