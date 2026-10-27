이동석 충북 충주시장 “도청 충주 환원, 청주 특례시와 별개…산하기관은 분산배치”

이동석 충북 충주시장이 도청 소재지를 충주로 되찾아 와야 한다는 의지를 밝히며 41km에 달하는 도보 행진을 마치고 청주 특례시 지정 추진과 도청 환원은 별개의 사안임을 분명히 하며 도 산하 기관의 재분배를 통한 충북 전체의 균형발전을 촉구했다.

이동석 충북 충주시장이 27일 도청 앞에서 기자회견을 열고 충주 환원 의지를 밝히고 있다. 충주시 제공

이 시장은 27일 도청 앞에서 기자회견을 열고 “도청 소재지에는 통상 20~35%의 인구가 거주하는 반면 청주에는 도 인구의 55%가 집중돼 있다”며 “도 산하 공공기관의 80%, 금융권의 48%가 청주에 쏠려 있는 구조를 깨고 청주와 충주, 충북 전체가 상생하는 결단을 도지사가 내려야 한다”고 목소리를 높였다.

이 시장은 전날 충주시청 잔디광장에서 시민 1000여명이 참석한 ‘충북도청 충주 환원 도보 대장정 출정식’을 가진 뒤 음성군과 증평군을 거쳐 이날 도청에 도착했다. 이 과정에는 지역 도·시의원, 시민 등이 동행했다.

특히 이 시장은 청주 특례시 추진에 대해 “청주의 특례시 지정은 무조건 이뤄져야 하며 충북도민으로서 청주 시민보다 더 찬성하는 입장”이라며 “특례시가 되면서 도청까지 청주가 계속 갖는 것은 도민 누구도 납득하기 어렵다”고 선을 그었다. 내년 상반기나 하반기 중 특례시 지정이 결정되면 본격화될 도청 이전 논의에서 이슈를 선점하겠다는 구상이다.

도청 이전으로 인한 충북 내 타 시·군과의 갈등 우려에 대해서는 ‘산하기관 분산 배치’를 해법으로 제시했다. 이 시장은 “도청과 산하기관을 모두 충주로 가져오겠다는 것이 아니다”라며 “도 산하 기관을 도내 시·군에 재분배해 모두가 만족할 여건을 찾아가겠다”고 강조했다.

재정 및 부지 문제와 관련해서는 “현 도청 부지를 매각하면 충주에 신청사를 건립하고도 예산이 남는다”며 “공무원 수용을 위해 충주시 예산으로 충분한 주차 공간도 제공할 용의가 있다”고 밝혔다. 아울러 “1908년 일제강점기에 빼앗긴 도청을 되찾아 오는 역사적 상징성도 크다”고 덧붙였다.

이동석 충북 충주시장이 27일 도청 앞 기자회견에서 발바닥에 물집을 보여주고 있다. 충주시 제공

향후 추진 계획으로 이 시장은 도내 시·군과 지역구 국회의원 설득에 나서는 한편 5만~6만명의 서명이 담긴 서명부를 충북도지사에게 전달할 예정이다. 국회와 청와대 방문 및 면담도 추진한다는 방침이다.

정치적 구호에 그치는 것 아니냐는 일각의 지적에 대해 짓무른 발을 보여주며 단호했다. 이 시장은 “취임 후 책상에서 사회관계망서비스(SNS)에 글만 올릴 수도 있었지만 발이 짓물러 걷기 힘들 정도의 행동으로 의지를 보였다”며 “지역 균형발전을 위해 충주시장으로서 시민의 이익을 끝까지 대변하겠다”고 말했다.

충북도는 이날 이 시장의 기자회견이 끝나고 ‘충주시의 도청 이전 요구에 대한 입장문’을 냈다. 입장문에서 도는 “도청사 이전은 11개 시∙군에 미칠 정책적∙경제적 효과 분석과 함께 도민의 전체 공감대 형성이 필요한 사업"이라며 “도민 공감대가 형성되면 장기적이고 종합적인 발전 전략 분석을 통해 세부적이고 심도 있게 검토하겠다”고 밝혔다.

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