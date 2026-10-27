김포 스타벅스 창밖으로 북한군 보인다?…진위 놓고 누리꾼 갑론을박

강 건너 북한군 병력 눈에 띄어
“진짜냐” “AI 이미지 같다”…엇갈려
경기도 김포시의 한 스타벅스 매장에서 한강 건너 북한군의 군사 배치를 봤다는 글이 사회관계망서비스(SNS)에서 확산하고 있다. 게시글 첨부 사진의 인공지능(AI) 생성 가능성이 일부에서 제기되면서 실제 현장을 담은 게 맞냐는 누리꾼들의 의구심도 이어진다.
27일 SNS 등에 따르면 최근 스레드 등에는 김포 애기봉평화생태공원 내 스타벅스 매장에서 북한이 보인다며 안보 상황을 우려하는 게시글이 잇따라 올라왔다. 스타벅스 매장 유리창 너머 강 건너에 북한군으로 추정되는 병력의 모습이 사진에 담겼다.
한 게시자는 사진과 함께 “진심으로 걱정된다”며 “우리나라는 무엇을 하고 있느냐”고 적었다. 관련 게시글에는 수천 개의 ‘좋아요’와 수십 개의 댓글이 달렸다. 일부 누리꾼은 “이미 우리나라는 글렀다”, “북한이 제정신인가” 등 반응도 보였다.
사진의 진위를 의심하는 반응도 이어졌다. 누리꾼들은 “AI로 만든 이미지인 것 같다”거나 “실제 애기봉 스타벅스를 다녀왔는데 저렇게 보이지 않는다”며 사진 속 장면이 실제 현장과 다르다고 문제를 제기했다.
애기봉평화생태공원에 있는 스타벅스 매장에서 한강 건너 북한 개풍군까지의 직선거리는 약 1.4㎞지만 망원경 등을 활용해야 북한 땅을 볼 수 있다. 육안으로 확인할 수 있는 조망과 사진에 담긴 병력의 모습은 구분할 필요가 있는 만큼 실제 현장 촬영인지는 판단하기 어렵다는 반응도 나온다.
앞서 2024년 11월 애기봉평화생태공원에 문을 연 스타벅스는 ‘북한 뷰’ 등의 별명이 붙으며 SNS에서 주목받았다.
김포시는 애기봉을 글로벌 관광지로 육성하기 위해 세계적 브랜드의 입점을 추진했고, 미국 AP통신과 로이터통신, CNN방송 등 외신들도 군사적 긴장이 이어지는 남북 접경 지역에서 북한을 조망할 수 있는 이색적인 매장이라는 점에 주목했다.
외신들은 군사 검문소를 거쳐야 하는 접근 방식과 매장 내부의 테이블과 창문이 북한 방향을 향하도록 배치된 점 등을 소개했다.
지난 6월에는 이른바 ‘탱크데이’ 이벤트를 둘러싼 논란으로 김포 지역 시민단체들이 해당 매장 계약 해지를 촉구하는 일도 있었다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지