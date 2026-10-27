김포 스타벅스 창밖으로 북한군 보인다?…진위 놓고 누리꾼 갑론을박

경기도 김포시의 한 스타벅스 매장에서 한강 건너 북한군의 군사 배치를 봤다는 글이 사회관계망서비스(SNS)에서 확산하고 있다. 게시글 첨부 사진의 인공지능(AI) 생성 가능성이 일부에서 제기되면서 실제 현장을 담은 게 맞냐는 누리꾼들의 의구심도 이어진다.

지난 5월30일 경기 김포시 월곶면 애기봉평화생태공원의 전망대에서 한강 하류 너머 북한 개풍군 마을이 보인다. 김동환 기자

27일 SNS 등에 따르면 최근 스레드 등에는 김포 애기봉평화생태공원 내 스타벅스 매장에서 북한이 보인다며 안보 상황을 우려하는 게시글이 잇따라 올라왔다. 스타벅스 매장 유리창 너머 강 건너에 북한군으로 추정되는 병력의 모습이 사진에 담겼다.

한 게시자는 사진과 함께 “진심으로 걱정된다”며 “우리나라는 무엇을 하고 있느냐”고 적었다. 관련 게시글에는 수천 개의 ‘좋아요’와 수십 개의 댓글이 달렸다. 일부 누리꾼은 “이미 우리나라는 글렀다”, “북한이 제정신인가” 등 반응도 보였다.

사진의 진위를 의심하는 반응도 이어졌다. 누리꾼들은 “AI로 만든 이미지인 것 같다”거나 “실제 애기봉 스타벅스를 다녀왔는데 저렇게 보이지 않는다”며 사진 속 장면이 실제 현장과 다르다고 문제를 제기했다.

애기봉평화생태공원에 있는 스타벅스 매장에서 한강 건너 북한 개풍군까지의 직선거리는 약 1.4㎞지만 망원경 등을 활용해야 북한 땅을 볼 수 있다. 육안으로 확인할 수 있는 조망과 사진에 담긴 병력의 모습은 구분할 필요가 있는 만큼 실제 현장 촬영인지는 판단하기 어렵다는 반응도 나온다.

지난 5월30일 경기도 김포시 월곶면 애기봉평화생태공원 내의 스타벅스 매장 외부에서 방문객들이 망원경 등으로 북한 땅을 살펴보고 있다. 김동환 기자

앞서 2024년 11월 애기봉평화생태공원에 문을 연 스타벅스는 ‘북한 뷰’ 등의 별명이 붙으며 SNS에서 주목받았다.

김포시는 애기봉을 글로벌 관광지로 육성하기 위해 세계적 브랜드의 입점을 추진했고, 미국 AP통신과 로이터통신, CNN방송 등 외신들도 군사적 긴장이 이어지는 남북 접경 지역에서 북한을 조망할 수 있는 이색적인 매장이라는 점에 주목했다.

외신들은 군사 검문소를 거쳐야 하는 접근 방식과 매장 내부의 테이블과 창문이 북한 방향을 향하도록 배치된 점 등을 소개했다.

지난 6월에는 이른바 ‘탱크데이’ 이벤트를 둘러싼 논란으로 김포 지역 시민단체들이 해당 매장 계약 해지를 촉구하는 일도 있었다.

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