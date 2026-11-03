1초에 230만 개 쏟아진다…‘흠집’ 남은 프라이팬 당장 버려야 하는 이유

매일 아침 달걀프라이를 부치거나 저녁 반찬을 볶을 때 주방에서 가장 손이 자주 가는 도구는 단연 코팅 프라이팬이다. 음식물이 잘 눌어붙지 않아 조리와 설거지가 편리하다는 이유로 전국 대부분의 가정에서 필수품으로 자리 잡았다. 하지만 프라이팬 표면에 잘게 스크래치가 나 있거나 테두리의 코팅이 불에 그을려 벗겨져 있다면 상황은 달라진다. 눈에 잘 보이지 않는 미세한 균열 사이로 수백만 개에서 수억 개에 달하는 유해 입자가 뿜어져 나와 우리가 먹는 음식 속으로 스며들 수 있기 때문이다.

눈에 잘 보이지 않는 미세한 흠집은 주방 조리 도구에서 가장 먼저 살펴야 할 이상 신호다. 게티이미지뱅크

코팅 프라이팬의 핵심 재료는 불소수지 화합물인 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)이다. 이 성분은 열에 견디는 성질이 강하고 수분과 기름을 튕겨내 매끄러운 조리를 가능하게 한다. 이 PTFE 코팅층에 물리적 마찰이 가해지거나 고온 노출이 반복되면 화학 구조가 균열을 일으키기 시작한다. 오스트레일리아 플린더스 대학교와 뉴캐슬 대학교 공동 연구진이 라만 분광법과 알고리즘 기법을 활용해 분석한 결과, 긁힘이 발생한 코팅 프라이팬에서 단 1초 동안의 조리 과정만으로도 약 230만 개의 미세플라스틱과 나노플라스틱이 탈락해 나오는 것으로 확인됐다. 균열이 심한 프라이팬의 경우 조리 한 번에 무려 910만 개 이상의 미세 입자가 분출되는 것으로 측정됐다.

첨단 분석 기법으로 확인된 미세 입자의 탈락은 조리 환경 속에 숨겨진 또 다른 변수를 증명한다. 픽사베이

이처럼 탈락한 미세 입자가 조리 과정에서 음식물과 함께 체내로 흡수될 경우 단기적인 부작용을 일으키지 않더라도 체내에 축적되어 장기적인 부담을 줄 수 있다. 과거 코팅 가공 과정에서 유화제 및 결합제로 사용되던 과불화옥탄산(PFOA) 등 과불화화합물(PFAS)은 체내에 들어오면 쉽게 배출되지 않고 혈액과 간, 신장 조직에 결합하는 특성을 가진다. 미국 환경보호청(EPA)과 학계 연구 자료에 따르면, 체내에 지속적으로 누적된 과불화화합물은 호르몬 체계를 교란해 갑상선 질환의 위험을 높이거나 간 수치 상승 및 지질 대사 이상을 유발할 수 있다. 비록 최근 국내에서 유통되는 제품들은 PFOA 검출 기준을 엄격히 적용해 안전 기준을 충족하고 있으나, 오랜 기간 사용해 코팅 표면이 벗겨진 낡은 제품의 경우 코팅 하부의 알루미늄이나 금속 용출 위험까지 겹칠 수 있어 주의가 요구된다.

그렇다면 우리 집 주방 식기의 교체 주기는 어떻게 판단해야 할까. 프라이팬의 경우 조리 중 계란이나 두부 등 기본 식재료가 기름을 둘렀음에도 표면에 들러붙기 시작한다면 코팅 수명이 다한 것이다. 특히 빛에 비추어 보았을 때 쇠수세미나 뒤집개에 찍힌 흠집이 선명하거나 둥근 패임 현상이 보인다면 미세 입자 탈락이 진행되고 있다는 신호이므로 즉시 교체하는 것이 안전하다. 가정 내 프라이팬의 평균 안전 사용 기간은 조리 빈도에 따라 차이가 있으나 보통 1년에서 2년 사이로 본다.

올바른 세척 및 관리 습관을 갖추는 것도 유해 물질 노출을 줄이는 핵심 방안이다. 코팅 프라이팬을 세척할 때 흔히 사용하는 거친 철수세미나 초록색 아크릴 수세미는 코팅막을 파괴하는 주범이다. 반드시 부드러운 스펀지나 부드러운 망사형 수세미를 사용해야 한다. 조리 도구 역시 끝이 날카로운 금속 뒤집개나 젓가락 대신 실리콘이나 나무 소재를 사용하는 것이 프라이팬 수명을 늘리는 지름길이다.

또한 조리가 끝난 프라이팬을 뜨거운 상태에서 곧바로 찬물에 넣어 헹구는 습관은 극심한 온도 변화로 인한 열변형을 일으켜 코팅 박리를 가속화한다. 팬이 자연스럽게 식은 뒤 미지근한 물과 중성세제로 세척하는 루틴을 유지해야 한다. 새로 산 불소수지 프라이팬은 사용 전 물과 식초를 넣고 끓여낸 뒤 식용유를 살짝 발라 길들이는 과정을 거치면 코팅의 내구성을 훨씬 오래 유지할 수 있다.

부드러운 소재의 세척 도구와 올바른 관리 루틴이 일상 속 노출을 줄이는 방어선이 된다. 클립아트코리아

매일 먹는 음식의 재료와 영양을 챙기는 것만큼이나 중요한 것이 음식을 조리하는 도구의 안전성이다. 오늘 저녁, 무심코 불 위에 올리던 프라이팬 바닥의 상태를 차분히 확인해 보는 작은 관심이 가족의 건강을 지키는 실천적인 시작점이다.

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