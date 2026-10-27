충북 진천군, 세계산림치유대회로 새 가능성 연다

충북 진천군이 풍부한 산림 자원과 축적된 국제교류 경험을 바탕으로 세계 산림치유 중심도시로 도약하기 위한 행보에 속도를 내고 있다.

군은 2027년 제1회 생거진천 세계산림치유대회를 차질 없이 추진 중이라고 27일 밝혔다. 2024년 ‘제1회 세계산림치유포럼’ 당시 채택된 '진천선언'을 계기로 국제협력의 물꼬를 튼 데 이어 학술 연구와 정책 논의를 현장 체험과 지역 관광 자원으로 넓히겠다는 구상이다.

제3회 세계산림치유포럼 참가자들이 진천 미르숲 황톳길을 찾아 신발을 벗고 맨발로 걸으며 지역의 우수한 산림치유 자원을 체험하고 있다. 진천군 제공

그동안 군은 산림치유를 국민 건강증진과 관광, 국제교류를 아우르는 지역 특화 성장 동력으로 육성해 왔다. 산림시설조성 전담 조직을 신설해 행정적 기틀을 다졌으며 생거진천 치유의 숲, 자연휴양림, 참숯힐빙센터 등 지역의 대표 산림 자원을 치유·휴양 거점으로 지속해서 확충했다.

이런 노력은 이달 23일부터 이날까지 청주 오스코와 진천 일원에서 열린 ‘제3회 세계산림치유포럼’에서도 이어졌다. 행사 참가자들은 진천 미르숲과 참숯힐빙센터를 방문하는 건강·휴양 탐방에 참여해 지역 특화 산림치유 프로그램을 직접 체험했다. 특히 행사 마지막 날에는 진천 아트포레에서 관계자들이 참석한 가운데 기념식수와 치유 음악회, 폐회식이 진행돼 자연과 문화예술이 결합한 정서적 회복의 가능성을 제시했다.

군은 이를 바탕으로 2027년 10월22∼24일까지 생거진천 치유의 숲과 K-스토리창작클러스터 일원에서 ‘제1회 생거진천 세계산림치유대회’를 개최한다. 세계산림치유대회는 각국의 산림치유 프로그램을 직접 시연하고 체험하는 ‘현장 중심의 국제교류 행사’로 차별화된다. 생거진천 치유의 숲에서는 국가별 프로그램 시연과 현장 토론이 펼쳐지고, K-스토리창작클러스터에서는 국제 학술회의와 전문가 교류망이 구축된다. 여기에 아트포레의 문화예술 자원과 지역 건강·휴양 관광 기반시설도 결합한다.

아울러 슬로베니아 첼레(Celje), 크로아티아 라도보이(Radoboj) 등 해외 유수의 치유도시들과 교류를 확대해 정책·운영 사례를 공유하고 세계적 협력의 지평을 넓힐 계획이다. 일회성 행사에 그치지 않고 지역 산림치유의 자체 경쟁력 강화와 건강·휴양 관광 활성화라는 실질적 경제 효과로 연결한다는 구상이다.

김명식 진천군수는 “진천은 세계산림치유토론회와 진천선언을 통해 산림치유의 세계적 가치를 선도적으로 공유해 왔다”며 “앞으로도 우수한 산림 자원을 기반으로 연구와 현장 실천을 밀접하게 연결하고 세계 각국과 지속해서 교류하는 세계적 산림치유 중심도시로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.

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