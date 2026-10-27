충북 음성군, 공공기관 2차 이전 ‘맞춤형 전략’ 총력…자족도시 도약

정부의 공공기관 2차 지방 이전 추진이 본격화되면서 충북 음성군이 충북혁신도시를 스스로 생존하고 성장하는 거점 도시로 완성하기 위한 전략적 유치 행보에 속도를 내고 있다.

충북 음성군 이장협의회가 지난달 28일 열린 워크숍에서 ‘공공기관 2차 이전 충북혁신도시 완성’ 피켓을 들고 유치 결의를 다지고 있다. 음성군 제공

27일 군에 따르면 이번 대응은 정부가 발표한 ‘수도권 잔류 최소화’와 ‘기존 혁신도시 중심 집적 배치’ 원칙에 발맞춰 맞춤형 공공기관 이전을 추진한다. 1차 이전 당시 교육·연구 기능 위주로 기관이 배치돼 지역 경제를 이끌 산업·금융 거점이 부족했던 한계를 이번 2차 이전을 통해 정면으로 극복하겠다는 구상이다.

유치 전략의 핵심은 ‘지역 산업과 연계한 기능별 중심지 구축’이다. 군은 3000여개 밀집 지역 기업의 정책금융 수요를 뒷받침할 ‘중소기업은행’과 기업의 기술 고도화를 이끌 ‘한국산업기술진흥원’ 유치를 우선 과제로 추진한다. 여기에 충북혁신도시 내 국립소방병원 및 소방장비센터와 직접적인 연계 효과를 낼 ‘한국소방산업기술원’을 묶어 산업·소방 거점 도시로서의 기반을 다진다는 방침이다.

자체 전략을 공고히 한 군은 충북혁신도시를 공유하는 진천군과의 긴밀한 협력을 통해 유치 범주를 한층 넓힌다. 진천 국가대표선수촌 등 인근 체육 시설과 연계성이 높은 ‘국민체육진흥공단’을 공동 유치 대상으로 설정해 혁신도시 전체의 파급효과를 극대화할 계획이다.

유치를 위한 기반 여건도 탄탄하다. 군은 별도의 부지 조성 없이 즉시 입주할 수 있는 전용 용지 31개 필지(17만9811㎡)를 확보했다. 또 평균연령 35.6세의 젊은 정주 환경과 맞춤형 행·재정 지원을 강점으로 제시하고 있다.

조병옥 음성군수는 “정부의 집적 배치 원칙에 맞춰 중소기업은행 등 핵심 공공기관을 유치하는 한편, 진천군과의 연대를 통해 국민체육진흥공단 공동 유치에도 최선을 다하겠다”며 “충북혁신도시를 중부권 경제를 견인하는 자족형 성장 거점으로 완성하겠다”고 강조했다.

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