소노인터내셔널, 경주서 러닝·휴식 결합한 ‘런트립 스테이’ 선봬

소노인터내셔널이 경주 보문호수를 달리고 호텔에서 휴식을 즐길 수 있는 러닝 연계 숙박 상품을 선보인다.

소노트리니티그룹 소노인터내셔널은 ‘소노 런트립 스테이 in 소노캄 경주’ 패키지를 출시했다고 밝혔다. 최근 소노캄 경주에서 열린 ‘소노 런트립 180K in 경주’의 러닝 코스와 호텔 숙박·웰니스 시설을 연계한 상품이다.

‘소노 런트립 180K’는 전국 18개 소노호텔앤리조트의 10㎞ 시그니처 러닝 코스를 하나의 여정으로 연결하는 프로젝트다. 지난 4일 소노캄 경주와 보문관광단지 일대에서 열린 네 번째 런트립에는 1000여명의 러너가 참가해 보문호반길을 달렸다.

이번 패키지는 소노캄 경주 객실 1박과 2인용 런트립 키트, 웰니스 풀앤스파 2인 이용권으로 구성했다. 고객이 기존 런트립의 시그니처 코스를 직접 달린 뒤 소노캄 경주에서 휴식을 즐길 수 있도록 마련했다.

웰니스 풀앤스파는 지하 680m에서 끌어올린 약알칼리 온천수를 사용하고 보문호수를 조망할 수 있는 시설이다. ‘2026 경상북도 웰니스 관광지’에도 선정됐다.

런트립 코스를 달린 뒤 인증 사진을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시하는 이벤트도 진행한다. 지정 해시태그와 함께 인증하면 추첨을 통해 갤럭시 워치 등 경품을 제공한다.

패키지 판매와 투숙 기간, SNS 인증 이벤트 기간은 모두 오는 12월 17일까지다.

소노인터내셔널 관계자는 “더 많은 고객이 소노캄 경주의 시그니처 러닝 코스와 휴식을 함께 경험할 수 있도록 패키지를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 지역에서 소노호텔앤리조트만의 웰니스 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지