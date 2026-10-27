제주신라호텔·신라모노그램 강릉, ‘뮤즈 호텔 어워즈’ 최고 등급

신라호텔앤리조트의 제주신라호텔과 신라모노그램 강릉이 글로벌 호텔 시상식인 ‘뮤즈 호텔 어워즈(MUSE Hotel Awards)’에서 최고 등급인 ‘플래티넘 위너’를 수상했다.

호텔신라는 제주신라호텔이 ‘Seaside Hotel’ 부문, 신라모노그램 강릉이 ‘Coastal Hotel’ 부문에서 각각 플래티넘 위너로 선정됐다고 27일 밝혔다. 올해 국내 소재 호텔 가운데 플래티넘 위너를 받은 곳은 두 호텔이 유일하다.

뮤즈 호텔 어워즈는 국제어워즈협회(IAA)가 주관하는 글로벌 호텔 시상식으로 디자인과 서비스, 고객 경험 등 호텔의 경쟁력을 종합적으로 평가한다. 국제 호텔·호스피탈리티 분야 전문가들로 구성된 심사위원단이 블라인드 심사를 거쳐 플래티넘, 골드, 실버 등급을 선정한다.

제주신라호텔은 제주의 해안 경관과 조화를 이룬 프리미엄 리조트 경험에서 좋은 평가를 받았다. 사계절 야외 온수풀과 다양한 레저 프로그램, 미식 콘텐츠 등을 통해 제주 자연을 경험할 수 있도록 한 점이 특징이다.

신라모노그램 강릉은 동해를 마주한 해안 입지와 강릉의 지역적 특색을 반영한 호텔 경험을 인정받았다. 객실과 호텔 곳곳에서 동해 전망을 즐길 수 있고, 강릉의 자연과 문화, 라이프스타일을 호텔 콘텐츠에 반영했다.

호텔신라 관계자는 “이번 수상은 두 호텔이 선보여온 차별화된 고객 경험과 서비스 경쟁력을 국제적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 각 지역의 고유한 매력을 살린 콘텐츠와 수준 높은 서비스를 통해 고객 만족을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

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