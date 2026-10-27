롯데 ‘숨결통식빵’ 193일 만에 100만개…“17초에 1개씩 팔렸다”

롯데 유통·식품 계열사가 협업해 만든 ‘숨결통식빵’이 출시 193일 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다.

롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 지난 4월 16일 출시한 숨결통식빵의 누적 판매량이 지난 25일 기준 100만개를 넘어섰다고 밝혔다. 하루 평균 5180개 이상, 약 17초에 1개꼴로 판매된 셈이다. 채널별 판매량은 롯데마트·슈퍼 약 67만개, 세븐일레븐 약 33만개다.

롯데마트·슈퍼에서는 출시 이후 전체 식빵 상품군 판매량 1위를 기록했다. 시중 양산 식빵 대표 제품과 비교하면 판매량이 약 3.5배에 달한다. 같은 기간 롯데마트·슈퍼의 식사빵 매출도 전년 동기 대비 30.3% 증가했다.

숨결통식빵은 400g 제품으로 가격을 2000원대로 낮추면서 전문점 수준의 품질을 겨냥했다. 유산균 발효종을 활용해 부드럽게 찢어지는 식감을 구현하고 벌꿀과 연유를 더해 단맛을 냈다.

제품 개발에는 롯데 계열사가 공동 참여했다. 롯데중앙연구소가 특허 유산균 발효 공법을 적용하고 롯데웰푸드가 생산을 맡았다. 롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 자체브랜드(PB) 상품으로 동시에 판매했고 롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 등 전국 6개 점포에서 팝업스토어를 운영했다.

온라인 홍보도 판매 확대에 힘을 보탰다. 롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐의 숨결통식빵 관련 SNS·유튜브 영상 누적 조회수는 약 1000만회로 집계됐다.

롯데마트·슈퍼는 판매 100만개 돌파를 기념해 오는 29일부터 다음 달 11일까지 ‘오늘좋은 숨결통식빵’을 정상가 2500원에서 10% 할인한 2250원에 판매한다.

김예린 롯데마트·슈퍼 식품PB개발1팀 MD는 “계열사 협업으로 품질과 가격 경쟁력을 모두 잡은 대표 상품”이라며 “고품질 가성비 PB 상품을 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.

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