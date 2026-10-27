설화수, 英 해롯 백화점 입점… 유럽 럭셔리 뷰티시장 공략

아모레퍼시픽의 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 영국 해롯 백화점에 공식 입점하며 유럽 럭셔리 뷰티시장 공략을 강화한다.

설화수는 지난 23일 영국 대표 럭셔리 백화점인 해롯에 공식 매장을 열었다고 27일 밝혔다. 1849년 설립된 해롯은 세계적인 럭셔리 브랜드를 선보여 온 영국의 대표 백화점이다.

영국 대표 럭셔리 백화점인 해롯

설화수는 이번 입점을 통해 한국적 헤리티지와 60여년간 축적한 인삼 연구를 기반으로 한 제품과 브랜드 경험을 유럽 소비자들에게 선보일 계획이다. 매장에서는 대표 제품인 윤조에센스와 자음생크림을 비롯해 주요 스킨케어 제품을 판매한다.

해롯에서만 판매하는 프레스티지 제품도 마련했다. 설화수의 최상위 스킨케어 제품군인 ‘진설 라인(The Ultimate S Collection)’은 영국에서 해롯이 단독으로 판매한다. 오는 12월에는 ‘진설명작 라인’을 전 세계 최초로 해롯에서 사전 출시할 예정이다.

아모레퍼시픽의 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수.

설화수의 시그니처 뷰티 프로그램인 ‘홀리스틱 터치(Holistic Touch)’도 운영한다. 고객들은 페이셜과 핸드 트리트먼트를 통해 설화수가 강조하는 한국적 미의 철학과 균형 잡힌 아름다움을 체험할 수 있다.

매장은 서울 설화수 북촌 플래그십 스토어에서 영감을 받아 한국적 미감을 현대적으로 재해석했다. 전통과 현대가 조화를 이루는 공간에서 대표 제품부터 최상위 프레스티지 라인까지 경험할 수 있도록 구성했다.

설화수는 해롯 입점을 계기로 한국적 헤리티지와 인삼 과학을 기반으로 한 브랜드 정체성을 알리고, 차별화된 제품과 고객 경험을 통해 글로벌 럭셔리 뷰티시장에서 입지를 확대한다는 계획이다.

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