황현필 강연에 갈라진 교단…역사교사들 “정쟁화 멈춰야”

경기도교육청이 개최하는 명사 초청 강연회에 황현필 역사바로잡기연구소장을 강사로 위촉한 것을 두고 정치권과 교원단체의 반발이 이어지자 현장 역사교사들이 “역사교육을 정쟁의 도구로 삼지 말라”며 자제를 촉구하고 나섰다.

경기도초등역사교육연구회와 경기도중등역사교육연구회는 26일 공동 성명서를 내고 “역사교육의 내용과 방법은 교육의 전문성과 자율성이 철저히 존중돼야 하는 영역”이라며 정치권의 부당한 개편 및 간섭 중단을 요구했다.

황현필 역사바로잡기연구소장. SNS 캡처

앞서 도교육청이 오는 28일 남부청사에서 열리는 강연회 강사로 황 소장을 초청하자 경기도의회 국민의힘과 한국교총, 대한민국교원조합 등은 황 소장의 과거 편향 발언 및 역사관을 문제 삼으며 강연 취소를 강력히 촉구한 바 있다.

이에 대해 연구회는 “역사적 쟁점을 균형 있게 다룬 수업이 정치적 공방에 이용될 때 교사들은 위축되고 쟁점을 피하는 수업만 남게 된다”며 “결국 학생들이 다양한 관점을 비교해 스스로 판단할 권리를 잃게 된다”고 지적했다.

연구회가 제시한 교사 1662명 대상 설문조사에 따르면 중등 교사의 94.5%(초등 76.0%)가 ‘학생들의 역사 문해력이 낮다’고 답했으며, 61.1%(초등 50.5%)는 ‘역사 부정·왜곡 콘텐츠로 인해 수업에 어려움을 겪고 있다’고 호소했다.

연구회는 독일의 ‘보이텔스바흐 합의’처럼 특정 견해를 강요하지 않고 다양한 관점을 비교·탐구하는 주체적 역사 수업과 이를 뒷받침할 교육 당국의 실질적 지원을 촉구했다.

경기도교육청. 연합뉴스

이날 성명을 발표한 두 연구회는 도교육청이 지정 및 지원하는 교육연구회다. 교수학습 자료를 연구하고 공유하는 교사 모임으로 알려졌다.

이번 논란은 지난 16일 강연이 일선 교육 현장에 안내된 직후 불거졌다. 국민신문고와 도교육청에는 강사 교체를 요구하는 교사와 학부모들의 민원이 잇따랐다. 항의에 나선 이들은 황 소장의 과거 발언을 문제 삼았다.

황 소장은 과거 강의에서 “6·25는 미국이 일으킨 전쟁”이라는 취지의 발언을 해 논란을 빚었다. 이를 두고 당시 자신의 유튜브 계정을 통해 “전후 맥락을 자른 악마의 편집”이라고 해명한 바 있다. 김일성의 남침을 막아주지 않은 미국에 책임이 있고 그래서 미국이 일으킨 전쟁이나 다름없다는 얘기였다는 설명이다.

최근에는 고(故) 육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화에 대해 박정희 전 대통령의 개입은 부정하면서도, “왜곡된 내용이 없다”고 평가해 재차 논란의 중심에 섰다.

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