첨단기술·예술 융합된 판교·탄천…‘성남테크아트페스티벌’ 18만명 몰려

첨단 미래기술과 문화예술이 도심 한가운데서 화려하게 피어났다.

26일 경기 성남시에 따르면 시가 주최하고 성남문화재단이 주관한 ‘2026 성남테크아트페스티벌’이 사흘간 18만여명의 관람객을 끌어모으며 전날 막을 내렸다.

24일 탄천변에서 열린 ‘2026 성남테크아트페스티벌’ 드론라이트쇼에서 ‘대한민국 기준 성남’이라는 문구가 밤하늘을 수놓고 있다. 성남시 제공

23일부터 25일까지 판교역 광장과 탄천, 성남종합운동장 일원에서 열린 이번 축제는 ‘기술과 예술로 도시를 뛰게 하다’를 주제로 도심 주요 거점을 연결하는 차별화된 콘텐츠를 선보였다. 2023년 ‘성남페스티벌’로 출발한 행사는 인공지능(AI) 혁신도시 성남의 정체성을 명확히 반영해 올해부터 ‘성남테크아트페스티벌’로 명칭을 바꾸고 규모를 확대했다.

축제의 시작은 판교역 광장에서 전문가와 시민이 만나는 ‘프로페셔널존’으로 진행됐다. 23일 개막식에선 AI 로봇 5대의 화려한 오프닝 퍼포먼스와 세리머니가 펼쳐졌다. 이어 미래기술 콘퍼런스, AI 창작자와 소통하는 ‘크리에이티브 톡’, 8개 첨단 기업이 참여한 ‘판교 테크팝업존’으로 첨단기술 도시의 위상을 입증했다.

23일 성남시 판교역 광장에서 열린 ‘2026 성남테크아트페스티벌’ 개막식에서 로봇들이 춤을 추고 있다. 성남시 제공

시민들의 수변 휴식 공간인 탄천(야탑교~하탑교) 일대는 기술을 놀이로 접하는 ‘프렌들리존’으로 꾸며졌다. 빛과 영상이 어우러진 융복합 멀티쇼와 미디어캔버스, 디지털 가든을 비롯해 VR·로봇을 체험하는 ‘테크놀이터’가 열기를 띠었다. 연일 매진을 기록한 탄천 카약 체험과 글로벌 푸드 스트리트도 방문객의 호응을 얻었다.

24일 밤 탄천 상공에서는 성남시립교향악단의 웅장한 연주에 맞춰 3000대의 드론이 밤하늘을 수놓는 드론라이트쇼가 연출돼 관람객들의 탄성을 자아냈다. 이어 25일 성남종합운동장에서 열린 ‘뮤직페스타’와 1500대 규모의 드론쇼를 끝으로 사흘간의 대장정이 마무리됐다.

신상진 시장과 기업인 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

신상진 시장은 “이번 축제는 기술과 예술을 감상하는 데 그치지 않고 시민이 체험하며 즐기는 독창적 융합 축제 모델을 보여줬다”며 “앞으로도 첨단기술과 문화예술을 도시 공간과 유기적으로 결합해 도시 경쟁력을 높이고 시민 일상에 풍요로움을 더하겠다”고 말했다.

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