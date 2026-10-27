톨스토이 ‘주인과 일꾼’, 이자람의 판소리로 재탄생…경기아트센터 ‘눈, 눈, 눈’

러시아 대문호 톨스토이의 고전을 동시대 우리 소리로 풀어낸 창작 판소리가 겨울 길목의 경기아트센터를 찾는다.

경기아트센터는 오는 12월12일부터 13일까지 양일간 대극장에서 이자람의 창작 판소리 ‘눈, 눈, 눈’을 무대에 올린다고 26일 밝혔다.

이자람의 ‘눈, 눈, 눈’ 공연 장면. 경기아트센터 제공

이 작품은 톨스토이의 단편소설 ‘주인과 일꾼’을 판소리로 재해석한 무대다. 19세기 러시아의 혹독한 겨울, 숲을 매입해 탐욕을 채우려는 상인 바실리가 일꾼 니키타와 함께 길을 나섰다가 거센 눈보라 속에서 길을 잃으며 마주하는 하룻밤의 여정을 다룬다.

극한의 상황 속에서 인간의 욕망과 삶의 진정한 의미를 묵직하게 되돌아보게 한다.

소리꾼 이자람은 ‘사천가’, ‘억척가’, ‘노인과 바다’ 등 세계적 고전을 현대 판소리로 재창조해 온 독보적 창작자다. 이번 무대에서도 글과 소리, 연기를 모두 맡아 소리꾼과 고수 이준형 둘만의 호흡으로 무대를 밀도 높게 채우는 ‘바탕소리’ 형식을 선보인다.

연출은 양손프로젝트의 박지혜, 무대·조명은 여신동이 맡아 미학적 완성도를 끌어올렸다.

‘눈, 눈, 눈’은 지난해 LG아트센터 초연 이후 서울예술상 전통부문 최우수상 수상 및 프랑스 제80회 아비뇽 페스티벌 공식 프로그램 초청 등 국내외에서 큰 찬사를 받았다.

경기아트센터 관계자는 “전통예술이 관객 및 세계 문학과 소통하는 가능성을 확인할 수 있는 귀한 무대가 될 것”이라고 전했다.

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