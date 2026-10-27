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이대 앞 공원으로 이불 들고 모여라!

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박진영 기자 jyp@segye.com

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서대문구, 30·31일 ‘이불영화관’
댄스 공연 등 각종 문화행사도

서울 서대문구가 장기간 침체된 이화여대 상권을 활성화하기 위해 30∼31일 지하철 이대역 인근 대현문화공원에서 ‘2026 이대 이불 영화관’을 개최한다. 담요나 이불을 가져가면 선착순 50명에 한해 돗자리를 받을 수 있다.

26일 구에 따르면 30일 대현문화공원 야외 스크린에서 배우 김태리 주연의 한국 영화 ‘리틀 포레스트’, 31일엔 프랑스 파리가 배경인 미국 코미디 영화 ‘미드나잇 인 파리’가 상영된다. 영화는 오후 6시 시작되며 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

행사는 양일간 낮 12시부터 오후 9시까지 진행된다. 우선 거리 댄스 공연과 경연 대회가 펼쳐진다. 수공예 작가들이 만든 소품과 디자인 잡화 등을 살 수 있는 장터도 운영된다. 31일 오후 5시10분부터 30분 동안은 블루스 밴드인 최항석과 부기몬스터의 공연도 즐길 수 있다.

아울러 구는 ‘이대 3·5·7길 상점가 상인회’와 함께 이대 상권과 연계한 이벤트를 준비했다. 사회관계망서비스(SNS) 해시태그 인증 이벤트에 참여한 성인들에게 와인을 한 잔씩 제공한다. 또 행사 당일 이대 상권에서 1만원 이상 구매한 영수증 3건을 제시하면 간식, 방향제, 텀블러 등 경품 중 하나를 무작위로 증정한다.

박운기 서대문구청장은 “방문객들에게 다시 찾고 싶은 경험이 되고, 상인들에겐 새로운 손님을 만나는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.


박진영 기자 jyp@segye.com 기자페이지 바로가기

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