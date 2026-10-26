월성본부, 통합 대드론 방어체계 공유… 국가중요시설 방호 강화

한국수력원자력 월성원자력본부가 통합 대드론 방어체계 운영 사례를 공유하는 등 국가중요시설의 드론 위협 대응 역량 강화에 적극 나섰다.

월성본부는 지난 23일 대구 인터불고호텔에서 열린 '2026년 대구·경북지역 국가보안시설협의회'에 참석해 월성원전의 통합 대드론 방어체계 구축 및 운영 사례를 발표했다.

월성원자력본부가 '대구·경북지역 국가보안시설협의회'에 참석, 월성원전의 통합 대드론 방어체계를 소개하고 있다. 월성본부 제공

국가정보원 주관으로 열린 이번 협의회는 대구·경북지역 국가보안시설 보안책임자와 실무담당자의 전문성을 높이고 기관 간 협조체계를 강화하기 위해 마련했다.

월성본부는 국가정보원의 요청에 따라 최근 증가하는 드론 위협과 국가중요시설의 잠재적 위험성을 설명하고, 이에 대응하기 위해 구축한 통합 대드론 시스템의 운영 방향과 성과를 소개했다.

발표에서는 원전 주변 드론 비행금지구역 관리부터 드론 탐지·식별, 추적, 무력화에 이르는 단계별 대응체계를 중점적으로 다뤘다.

레이더와 무선주파수(RF) 스캐너를 활용해 드론을 탐지·식별하고, 광학·열화상(EO/IR) 감시카메라로 추적한 뒤 고정형 재머를 이용해 불법 드론을 무력화하는 방식이다.

특히 월성본부는 개별 대응체계의 한계를 보완하고 드론 위협에 대한 통합적인 상황 인식과 신속한 대응 기반을 마련한 사례를 중심으로 설명해 큰 관심과 호응을 얻었다.

월성본부는 앞으로도 관계기관과의 협력을 바탕으로 통합 대드론 시스템의 운영 경험과 성과를 공유하고, 국가중요시설의 안전성 확보를 위한 보안체계를 강화할 계획이다.

권원택 월성본부장은 "통합 대드론 시스템의 안정적인 운영과 지속적인 고도화를 추진하는 한편 관계기관과 우수사례를 공유해 국가중요시설의 방호 역량 강화에 기여하겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지