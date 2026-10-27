“1.4조 부담” vs “보상 격차 해소”…포스코 노조, 11월 2일 무기한 파업

최근 반도체 대기업발 수억원대 성과급 열풍으로 제조업 전반의 보상 눈높이가 높아진 가운데 일부 기업들의 ‘무파업’ 원칙이 깨지는 등 재계 전반이 몸살을 앓고 있다. 포스코 노사가 창사 이래 첫 무기한 파업 직전까지 치달은 데에도 임금과 보상 수준을 둘러싼 노사 간 인식차가 짙게 반영됐다는 분석이다.

26일 포스코 노사에 따르면, 한국노총 금속노련 포스코노동조합은 다음 달 2일 오후 7시부터 무기한 파업과 단계적 확대 파업에 들어간다. 지난 23일 이희근 포스코 사장과 김성호 노조위원장이 직접 만났지만 끝내 합의점을 찾지 못한 영향이다. 노조는 무기한 파업에 대비한 쟁의보상기금 확보를 위해 파업 미참여 대상 조합원의 특별회비를 걷는 방안을 추진하고 있다.

포스코 포항제철소. 연합뉴스

이번 파업의 핵심 쟁점은 임금 인상 폭과 일시금 등 성과 보상안이다. 사측은 최근 교섭에서 기본급 2.5% 인상, 일시금 500만원, 명절 상여금 100만원+10%(2028년 이후 15%로 상향) 지급 등을 최종안으로 내놨다. 사측은 지난 7월에는 올해 목표 영업이익 달성 시 기본급 1.2% 인상 등을 제시한 바 있다. 반면 노조는 기본급 7.1% 인상, 격려금 600%, 우리사주 50주, 5년치 자연상승(기본임금 12%) 적용, 명절 상여금 200% 지급 등 원안을 고수했다.

노조 요구안을 전면 수용할 경우 들어가는 총재원은 약 1조4000억원에 달한다. 기본급 7.1% 인상 시 1인당 연평균 700만원, 5년치 자연상승분 적용 시 약 1100만원이 추가된다. 여기에 격려금 600%(연 2000만원), 우리사주 50주, 명절 상여금 200% 지급 등이 합산된 결과다.

이는 지난해 노조 요구안 대비 약 2배 수준이자, 포스코의 지난해 연간 영업이익의 약 80%에 해당하는 규모라는 것이 사측 계산이다. 노사는 지난해 임단협 당시 기본임금 11만원 인상, 철강경쟁력 강화 공헌금 250만원, 우리사주 취득 지원금 400만원, 지역사랑상품권 50만원 등에 합의하며 무분규 타결을 이뤄낸 바 있다.

중국산 저가 철강재 유입과 글로벌 보호무역주의 심화로 포스코의 실적 하락세가 지속되는 점은 이번 임단협의 최대 걸림돌로 꼽힌다. 포스코의 영업이익은 2021년 6조7000억원에서 2024년 1조4000억원, 2025년 1조8000억원으로 급감했으며, 올해 상반기에는 약 4800억원까지 떨어지며 비상등이 켜졌다.

지난 20일 포스코 포항제철소 주변이 희뿌연 안개에 덮여있다. 뉴스1

앞서 노조는 지난달 9일 창사 58년 만에 첫 쟁의에 나섰다. 9~11일(48시간) 1차 파업에 이어 16~21일(120시간) 2차 파업이 포항·광양제철소 일부 라인에서 부분파업 형태로 진행됐다. 이번 무기한 파업이 실행되고 대상 공정이 확대될 경우 자동차·조선·가전 등 국내 주요 수요산업 전반으로 생산 차질 여파가 퍼질 수 있다는 관측이다.

사측은 파업 여파를 최소화하기 위해 대응책 마련에 나서는 한편, 노조와의 대화 시도를 계속하겠다는 입장이다. 포스코 관계자는 “생산계획 조정 등 즉각적인 비상조업대응체제 가동을 통해 고객사와 국내 수요산업에 영향이 미치지 않도록 최선의 노력을 다할 것”이라며 “노사 상생 이념과 원칙을 바탕으로 대화를 통해 교섭이 조속히 마무리될 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

파업 강수를 둔 노조 역시 협상의 여지는 남겨둔 상황이다. 포스코노조 관계자는 “현재까지 노조 입장은 변함이 없다. 현재 회사 측이 제시한 조건은 조합원이 만족할 만한 수준이 안된다”면서도 “협상 가능성은 늘 열려 있다”고 말했다.

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